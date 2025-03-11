https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/melek-mossonun-bali-tatilinde-zor-anlari-hastanelik-oldu-1094396969.html

Melek Mosso’nun Bali tatilinde zor anları: Hastanelik oldu

Melek Mosso’nun Bali tatilinde zor anları: Hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Boşanma iddialarının ardından eşi Serkan Sağdıç ile Bali’ye tatile giden şarkıcı Melek Mosso, alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T15:58+0300

2025-03-11T15:58+0300

2025-03-11T15:58+0300

türki̇ye

melek mosso

haberler

türkiye

alerji

hastane

bali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072308259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_722c90b98c3cfeb9ead98e4626cb7720.jpg

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması, evliliklerinde kriz olduğu yönündeki söylentileri güçlendirmişti.Serkan Sağdıç, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili olarak “Her evlilikte olabilecek şeyler, alınan bir karar yok” diyerek boşanma iddialarını net bir şekilde yalanlamasa da kesin bir açıklama yapmamıştı. Mosso ise daha sonra, “O zaman limoniydik, şimdi mutluyuz. Boşanmıyoruz” diyerek ilişkisinde her şeyin yoluna girdiğini duyurdu.Sri Lanka ve Bali tatiliEvliliklerindeki krizi aştıkları düşünülen çift, bu sürecin ardından Sri Lanka ve Bali tatiline çıktı. Ancak tatilin son durağı olan Bali'de Melek Mosso’nun sağlık sorunu yaşaması, tatil planlarını bozdu.Melek Mosso hastanelik olduBali’de beklenmedik bir sağlık problemi yaşayan Melek Mosso, şiddetli alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum” diyerek yaşadığı durumu anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/turkiyenin-en-populer-isimleri-ve-soyadlari-belli-oldu-1094390551.html

türki̇ye

bali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melek mosso, haberler, türkiye, alerji, hastane, bali