https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/melek-mossonun-bali-tatilinde-zor-anlari-hastanelik-oldu-1094396969.html
Melek Mosso’nun Bali tatilinde zor anları: Hastanelik oldu
Melek Mosso’nun Bali tatilinde zor anları: Hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Boşanma iddialarının ardından eşi Serkan Sağdıç ile Bali’ye tatile giden şarkıcı Melek Mosso, alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T15:58+0300
2025-03-11T15:58+0300
2025-03-11T15:58+0300
türki̇ye
melek mosso
haberler
türkiye
alerji
hastane
bali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072308259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_722c90b98c3cfeb9ead98e4626cb7720.jpg
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması, evliliklerinde kriz olduğu yönündeki söylentileri güçlendirmişti.Serkan Sağdıç, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili olarak “Her evlilikte olabilecek şeyler, alınan bir karar yok” diyerek boşanma iddialarını net bir şekilde yalanlamasa da kesin bir açıklama yapmamıştı. Mosso ise daha sonra, “O zaman limoniydik, şimdi mutluyuz. Boşanmıyoruz” diyerek ilişkisinde her şeyin yoluna girdiğini duyurdu.Sri Lanka ve Bali tatiliEvliliklerindeki krizi aştıkları düşünülen çift, bu sürecin ardından Sri Lanka ve Bali tatiline çıktı. Ancak tatilin son durağı olan Bali'de Melek Mosso’nun sağlık sorunu yaşaması, tatil planlarını bozdu.Melek Mosso hastanelik olduBali’de beklenmedik bir sağlık problemi yaşayan Melek Mosso, şiddetli alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum” diyerek yaşadığı durumu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/turkiyenin-en-populer-isimleri-ve-soyadlari-belli-oldu-1094390551.html
türki̇ye
bali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072308259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_533c601206e0c6f481a858ebfba42787.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
melek mosso, haberler, türkiye, alerji, hastane, bali
melek mosso, haberler, türkiye, alerji, hastane, bali
Melek Mosso’nun Bali tatilinde zor anları: Hastanelik oldu
Boşanma iddialarının ardından eşi Serkan Sağdıç ile Bali’ye tatile giden şarkıcı Melek Mosso, alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yaşadığı durumu paylaşan ünlü isim, “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum” diyerek kollarındaki ve bacaklarındaki izleri gösterdi.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz haftalarda boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması, evliliklerinde kriz olduğu yönündeki söylentileri güçlendirmişti.
Serkan Sağdıç, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili olarak “Her evlilikte olabilecek şeyler, alınan bir karar yok” diyerek boşanma iddialarını net bir şekilde yalanlamasa da kesin bir açıklama yapmamıştı. Mosso ise daha sonra, “O zaman limoniydik, şimdi mutluyuz. Boşanmıyoruz” diyerek ilişkisinde her şeyin yoluna girdiğini duyurdu.
Evliliklerindeki krizi aştıkları düşünülen çift, bu sürecin ardından Sri Lanka ve Bali tatiline çıktı. Ancak tatilin son durağı olan Bali'de Melek Mosso’nun sağlık sorunu yaşaması, tatil planlarını bozdu.
Melek Mosso hastanelik oldu
Bali’de beklenmedik bir sağlık problemi yaşayan Melek Mosso, şiddetli alerji nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum” diyerek yaşadığı durumu anlattı.