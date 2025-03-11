https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html

Evde yetişiyor, 150 TL'ye satılıyor: Kazanç kapısı oldu, birçok kişiyi zengin etti

Evde yetişiyor, 150 TL'ye satılıyor: Kazanç kapısı oldu, birçok kişiyi zengin etti

Sputnik Türkiye

Son dönemde sağlıklı beslenme tutkunlarının favorisi haline gelen pitaya, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Tropikal iklimde yetişen bu... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T07:17+0300

2025-03-11T07:17+0300

2025-03-11T07:17+0300

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Ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya, kaktüs familyasına ait tropikal bir meyvedir. Canlı rengi, tatlı aroması ve sağlığa faydalı bileşenleriyle öne çıkan bu meyve, yüksek antioksidan, C vitamini ve lif içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Daha önce yalnızca tropikal iklimlerde yetişen pitaya, artık evlerde, balkonlarda ve bahçelerde saksıda kolayca yetiştirilebiliyor. Son yıllarda artan ilgisi sayesinde hem hobi bahçıvanlarının hem de ticaret yapmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.Pitaya nasıl yetiştirilir?Evde pitaya yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken birkaç temel unsur bulunuyor:✅ Güneşli Alan Seçimi: Pitaya, 24-30°C sıcaklık aralığını seven bir bitkidir. Bu nedenle bol güneş alan bir balkon veya bahçe yetiştiricilik için idealdir.✅ Toprak ve Sulama: İyi drenaj sağlayan hafif asidik topraklar tercih edilmelidir. Fazla sulamaya gerek yoktur, toprak kuruduğunda sulamak yeterlidir.✅ Destek Sistemi: Bitki uzun büyüdüğü için, dalları destekleyici bir sistem kullanmak önemlidir.✅ Sabır Gerektirir: Saksıda yetiştirilen pitaya, ilk 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Bu süreçte doğru bakım sağlanmalıdır.Fiyatı neden bu kadar yüksek?Pitaya meyvesi, yüksek besin değerleri ve tropikal kökeni nedeniyle piyasada 150 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Özellikle ithal olarak gelen türleri daha pahalı olabiliyor. Saksıda yetiştirilen pitaya türleri daha fazla özen ve bakım gerektirdiği için fiyatı daha da artabiliyor.Son dönemde artan talep nedeniyle Türkiye’de de ticari olarak üretimi yaygınlaşmaya başladı. Evde yetiştirerek bu meyveyi satmak, kazanç sağlamak isteyenler için yeni bir iş fırsatı oluşturuyor.Pitaya sağlık i̇çin neden önemli?Pitaya sadece lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda birçok sağlık faydası sunuyor:🟢 Bağışıklık sistemini güçlendirir.🟢 Sindirim sistemini destekler.🟢 Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.🟢 Cilt sağlığını korur ve yaşlanma karşıtıdır.🟢 Düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle diyet dostudur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/45-saniye-once-deprem-uyarisi-veriyor-dunyanin-en-cok-korkulan-fayi-san-andreas-ve-kuzey-anadolu-1094371859.html

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tl, meyve, meyve suyu, meyve suyu, meyve-sebze ithalatı, kuru meyve, sağlık