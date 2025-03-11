45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:32
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeynel Abidin Ergen: ‘4-5 bin lira ikramiye, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnsanlar ilk defa ne Zaman ve nasıl İsim kullanmaya başladı ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zekayla ilgili düzenlemeler yolda
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
16:13
7 dk
SESLİ HABER
İstanbul'daki taksi ücretleri şaşırttı: Taksi yerine uçağa binebiliyorsunuz
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusyasız Avrupa güvenliğinden bahsetmek imkansız
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Musk ve Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı ile atıştı: ‘Sessiz ol küçük adam’
17:18
3 dk
SESLİ HABER
Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 40'a varan zam
17:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de gözaltına alınan terörist, Moskova’daki terör saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon ceza: Bakanlık ‘Tek yıkamada çıkar’ iddiasını çürüttü
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yetim maaşında hile yapanlardan aylıklar faizi ile geri alınacak
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Karahantepe'ye koruma projesi: Tarihi miras daha güçlü korunacak
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
19:11
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:44
46 dk
SESLİ HABER
Meteoroloji duyurdu: Mevsim normalleri üzerinde sıcaklık geliyor
22:55
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
23:09
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
E-ticaret firmalarına yeni düzenleme
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/45-saniye-once-deprem-uyarisi-veriyor-dunyanin-en-cok-korkulan-fayi-san-andreas-ve-kuzey-anadolu-1094371859.html
45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'
45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'
Sputnik Türkiye
Son haftalarda San Andreas Fayı üzerinde yaşanan sismik hareketlilik, bilim insanlarını alarma geçirdi. Peş peşe olan depremler, büyük sarsıntının habercisi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T07:09+0300
2025-03-11T07:09+0300
son depremler
süleyman tunç
japonya
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd
fay
fay
doğu anadolu fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094000184_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_55d0d14fafb6de6b86903c0401029d90.png
ABD’de San Andreas Fayı üzerinde son iki haftada kaydedilen sismik hareketlilik, bölgedeki büyük bir depremin habercisi olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, San Andreas üzerinde 24 saat içinde büyüklükleri 2.5 ile 3.0 arasında değişen yedi farklı deprem kaydedildi.Bu küçük ölçekli sarsıntılar, "Büyük Deprem" olarak adlandırılan ve 8.0 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği öngörülen sarsıntının yaklaştığına dair endişeleri artırdı. Araştırmacılar, 1857 ve 1906 yıllarında San Andreas Fayında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremlere dikkat çekerek, benzer büyüklükte bir depremin gerçekleşme ihtimalinin giderek yükseldiğini belirtiyor.Bilim İnsanları Uyarıyor: Tehlike Her Geçen Gün BüyüyorBrown Üniversitesi’nden jeofizikçi Victor Tsai, San Andreas Fayında her sarsıntının gelecekteki büyük depreme dair ipuçları sunduğunu ifade ediyor. Özellikle fay hattının bazı bölümlerinin sessiz bir şekilde kayarak enerji biriktirdiğini belirten Tsai, bu durumun uzun vadede büyük bir kırılmaya neden olabileceğini söylüyor.USGS’ye göre, San Andreas Fayında beklenen büyük depremin gerçekleşmesi halinde:Özellikle San Francisco ve Los Angeles gibi büyük şehirler, olası bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgeler arasında gösteriliyor.Erken Uyarı Sistemleri Hayat Kurtarabilir mi?Depremleri önceden tahmin etmek halen mümkün değil. Ancak bilim insanları, depremin meydana gelmesinden birkaç saniye veya dakikalar önce uyarı verebilen sistemler üzerinde çalışıyor.Milliyet'in haberine göre Türkiye'de Dr. Süleyman Tunç ve ekibi, bu alanda önemli adımlar atıyor. Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kurulan erken uyarı sistemleri, bölgedeki hareketliliği tespit ederek 3 ila 45 saniye öncesinden uyarı verebiliyor.Dr. Tunç, "Bu süre kısa gibi görünse de, insanların kendini güvenli bir alana çekmesi için büyük bir avantaj sağlıyor." diyor. Ancak yanlış bilgi veya paniğin daha büyük tehlikelere yol açabileceğini vurgulayarak, "Erken uyarı sistemlerinin doğru kullanılması büyük önem taşıyor." diye ekliyor.Dünyada hangi ülkeler erken uyarı sistemi kullanıyor?Dünyada erken uyarı sistemlerini aktif olarak kullanan ülkeler arasında:yer alıyor.Dr. Tunç, özellikle Japonya'nın bu sistemleri en başarılı şekilde kullanan ülkelerden biri olduğunu ancak Türkiye'deki depremler ile Japonya'daki depremler arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtiyor.Türkiye depreme ne kadar hazır?San Andreas Fayındaki gelişmeler Kuzey Anadolu Fay Hattı'na olan benzerliğiyle dikkat çekerken, Türkiye’de de büyük depremlerin kapıda olduğu gerçeği unutulmamalı.Dr. Tunç, Türkiye’de binaların hala büyük ölçüde dayanıksız olduğunu ve olası büyük bir depremin çok ağır kayıplara yol açabileceğini belirtiyor. Ona göre, deprem öncesi alınacak önlemler ve doğru kullanılan erken uyarı sistemleri, binlerce insanın hayatını kurtarabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dso-olumcul-virusu-duyurdu-dunya-capinda-hizla-yayiliyor-1094368991.html
japonya
abd
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094000184_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_18d43fcca4452ea35a90c3cfe7f757ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süleyman tunç, japonya, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, fay, fay, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), diri fay, deprem, deprem
süleyman tunç, japonya, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, fay, fay, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), diri fay, deprem, deprem

45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'

07:09 11.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak
Bilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Son haftalarda San Andreas Fayı üzerinde yaşanan sismik hareketlilik, bilim insanlarını alarma geçirdi. Peş peşe olan depremler, büyük sarsıntının habercisi olabilir. Uzmanlar, tıpkı Kuzey Anadolu Fayı gibi San Andreas'ın da büyük bir kırılmaya hazırlandığını belirtiyor. Türkiye'de ise erken uyarı sistemleri üzerine çalışmalar hız kazanmış durumda.
ABD’de San Andreas Fayı üzerinde son iki haftada kaydedilen sismik hareketlilik, bölgedeki büyük bir depremin habercisi olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, San Andreas üzerinde 24 saat içinde büyüklükleri 2.5 ile 3.0 arasında değişen yedi farklı deprem kaydedildi.
Bu küçük ölçekli sarsıntılar, "Büyük Deprem" olarak adlandırılan ve 8.0 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği öngörülen sarsıntının yaklaştığına dair endişeleri artırdı. Araştırmacılar, 1857 ve 1906 yıllarında San Andreas Fayında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremlere dikkat çekerek, benzer büyüklükte bir depremin gerçekleşme ihtimalinin giderek yükseldiğini belirtiyor.

Bilim İnsanları Uyarıyor: Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor

Brown Üniversitesi’nden jeofizikçi Victor Tsai, San Andreas Fayında her sarsıntının gelecekteki büyük depreme dair ipuçları sunduğunu ifade ediyor. Özellikle fay hattının bazı bölümlerinin sessiz bir şekilde kayarak enerji biriktirdiğini belirten Tsai, bu durumun uzun vadede büyük bir kırılmaya neden olabileceğini söylüyor.
USGS’ye göre, San Andreas Fayında beklenen büyük depremin gerçekleşmesi halinde:
1.800'den fazla insan hayatını kaybedebilir.
50.000'den fazla kişi yaralanabilir.
200 milyar dolarlık maddi hasar oluşabilir.
Özellikle San Francisco ve Los Angeles gibi büyük şehirler, olası bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgeler arasında gösteriliyor.

Erken Uyarı Sistemleri Hayat Kurtarabilir mi?

Depremleri önceden tahmin etmek halen mümkün değil. Ancak bilim insanları, depremin meydana gelmesinden birkaç saniye veya dakikalar önce uyarı verebilen sistemler üzerinde çalışıyor.
Milliyet'in haberine göre Türkiye'de Dr. Süleyman Tunç ve ekibi, bu alanda önemli adımlar atıyor. Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kurulan erken uyarı sistemleri, bölgedeki hareketliliği tespit ederek 3 ila 45 saniye öncesinden uyarı verebiliyor.
Dr. Tunç, "Bu süre kısa gibi görünse de, insanların kendini güvenli bir alana çekmesi için büyük bir avantaj sağlıyor." diyor. Ancak yanlış bilgi veya paniğin daha büyük tehlikelere yol açabileceğini vurgulayarak, "Erken uyarı sistemlerinin doğru kullanılması büyük önem taşıyor." diye ekliyor.

Dünyada hangi ülkeler erken uyarı sistemi kullanıyor?

Dünyada erken uyarı sistemlerini aktif olarak kullanan ülkeler arasında:
Japonya
ABD
Meksika
Türkiye
Çin
Tayvan
Güney Kore
Endonezya
yer alıyor.
Dr. Tunç, özellikle Japonya'nın bu sistemleri en başarılı şekilde kullanan ülkelerden biri olduğunu ancak Türkiye'deki depremler ile Japonya'daki depremler arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtiyor.
"Japonya'daki depremler genellikle okyanusta ve şehirlerden yüzlerce kilometre uzakta meydana geliyor. Bu nedenle erken uyarı sistemleri burada çok daha uzun süreli bir uyarı verebiliyor. Ancak Türkiye'deki depremler çok daha sığ ve yerleşim yerlerine yakın olduğu için bu süre çok daha kısa oluyor."

Türkiye depreme ne kadar hazır?

San Andreas Fayındaki gelişmeler Kuzey Anadolu Fay Hattı'na olan benzerliğiyle dikkat çekerken, Türkiye’de de büyük depremlerin kapıda olduğu gerçeği unutulmamalı.
Dr. Tunç, Türkiye’de binaların hala büyük ölçüde dayanıksız olduğunu ve olası büyük bir depremin çok ağır kayıplara yol açabileceğini belirtiyor. Ona göre, deprem öncesi alınacak önlemler ve doğru kullanılan erken uyarı sistemleri, binlerce insanın hayatını kurtarabilir.
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
DÜNYA
DSÖ ölümcül virüsü duyurdu: Dünya çapında hızla yayılıyor
Dün, 23:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала