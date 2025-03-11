https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/45-saniye-once-deprem-uyarisi-veriyor-dunyanin-en-cok-korkulan-fayi-san-andreas-ve-kuzey-anadolu-1094371859.html

45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'

45 saniye önce deprem uyarısı veriyor: 'Dünyanın en çok korkulan fayı San Andreas ve Kuzey Anadolu Fayı ikiz gibi'

Sputnik Türkiye

Son haftalarda San Andreas Fayı üzerinde yaşanan sismik hareketlilik, bilim insanlarını alarma geçirdi. Peş peşe olan depremler, büyük sarsıntının habercisi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T07:09+0300

2025-03-11T07:09+0300

2025-03-11T07:09+0300

son depremler

süleyman tunç

japonya

abd

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

abd

fay

fay

doğu anadolu fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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ABD’de San Andreas Fayı üzerinde son iki haftada kaydedilen sismik hareketlilik, bölgedeki büyük bir depremin habercisi olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, San Andreas üzerinde 24 saat içinde büyüklükleri 2.5 ile 3.0 arasında değişen yedi farklı deprem kaydedildi.Bu küçük ölçekli sarsıntılar, "Büyük Deprem" olarak adlandırılan ve 8.0 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği öngörülen sarsıntının yaklaştığına dair endişeleri artırdı. Araştırmacılar, 1857 ve 1906 yıllarında San Andreas Fayında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremlere dikkat çekerek, benzer büyüklükte bir depremin gerçekleşme ihtimalinin giderek yükseldiğini belirtiyor.Bilim İnsanları Uyarıyor: Tehlike Her Geçen Gün BüyüyorBrown Üniversitesi’nden jeofizikçi Victor Tsai, San Andreas Fayında her sarsıntının gelecekteki büyük depreme dair ipuçları sunduğunu ifade ediyor. Özellikle fay hattının bazı bölümlerinin sessiz bir şekilde kayarak enerji biriktirdiğini belirten Tsai, bu durumun uzun vadede büyük bir kırılmaya neden olabileceğini söylüyor.USGS’ye göre, San Andreas Fayında beklenen büyük depremin gerçekleşmesi halinde:Özellikle San Francisco ve Los Angeles gibi büyük şehirler, olası bir depremde en fazla zarar görebilecek bölgeler arasında gösteriliyor.Erken Uyarı Sistemleri Hayat Kurtarabilir mi?Depremleri önceden tahmin etmek halen mümkün değil. Ancak bilim insanları, depremin meydana gelmesinden birkaç saniye veya dakikalar önce uyarı verebilen sistemler üzerinde çalışıyor.Milliyet'in haberine göre Türkiye'de Dr. Süleyman Tunç ve ekibi, bu alanda önemli adımlar atıyor. Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kurulan erken uyarı sistemleri, bölgedeki hareketliliği tespit ederek 3 ila 45 saniye öncesinden uyarı verebiliyor.Dr. Tunç, "Bu süre kısa gibi görünse de, insanların kendini güvenli bir alana çekmesi için büyük bir avantaj sağlıyor." diyor. Ancak yanlış bilgi veya paniğin daha büyük tehlikelere yol açabileceğini vurgulayarak, "Erken uyarı sistemlerinin doğru kullanılması büyük önem taşıyor." diye ekliyor.Dünyada hangi ülkeler erken uyarı sistemi kullanıyor?Dünyada erken uyarı sistemlerini aktif olarak kullanan ülkeler arasında:yer alıyor.Dr. Tunç, özellikle Japonya'nın bu sistemleri en başarılı şekilde kullanan ülkelerden biri olduğunu ancak Türkiye'deki depremler ile Japonya'daki depremler arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtiyor.Türkiye depreme ne kadar hazır?San Andreas Fayındaki gelişmeler Kuzey Anadolu Fay Hattı'na olan benzerliğiyle dikkat çekerken, Türkiye’de de büyük depremlerin kapıda olduğu gerçeği unutulmamalı.Dr. Tunç, Türkiye’de binaların hala büyük ölçüde dayanıksız olduğunu ve olası büyük bir depremin çok ağır kayıplara yol açabileceğini belirtiyor. Ona göre, deprem öncesi alınacak önlemler ve doğru kullanılan erken uyarı sistemleri, binlerce insanın hayatını kurtarabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dso-olumcul-virusu-duyurdu-dunya-capinda-hizla-yayiliyor-1094368991.html

japonya

abd

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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süleyman tunç, japonya, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, fay, fay, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı (kaf), diri fay, deprem, deprem