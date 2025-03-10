https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/elon-musk-duyurdu-x-buyuk-bir-siber-saldiriyla-karsi-karsiya-1094366781.html

Elon Musk duyurdu: X büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya

Elon Musk duyurdu: X büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformu X'e uzun süre erişim sağlanamamasıyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama geldi. Musk platformun büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T20:44+0300

2025-03-10T20:44+0300

2025-03-10T21:06+0300

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siber saldırı

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İş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e uzun saatler süren erişim sorunuyla ilgili siber saldırı altında olduklarını duyurdu.Siber saldırıya büyük bir grup veya devletin de dahil olduğunu belirten Musk açıklamasında şunları ifade etti:X'e erişim sorunu ne zaman başladı?Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesinti New York yerel saatiyle sabah 06:30'da yaşandı.Sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve yaklaşık 40 bin kullanıcı X hesaplarının çalışmadığı bilgisini paylaştı.

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