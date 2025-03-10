https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/elon-musk-duyurdu-x-buyuk-bir-siber-saldiriyla-karsi-karsiya-1094366781.html
Elon Musk duyurdu: X büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya
Elon Musk duyurdu: X büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'e uzun süre erişim sağlanamamasıyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama geldi. Musk platformun büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T20:44+0300
2025-03-10T20:44+0300
2025-03-10T21:06+0300
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siber saldırı
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İş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e uzun saatler süren erişim sorunuyla ilgili siber saldırı altında olduklarını duyurdu.Siber saldırıya büyük bir grup veya devletin de dahil olduğunu belirten Musk açıklamasında şunları ifade etti:X'e erişim sorunu ne zaman başladı?Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesinti New York yerel saatiyle sabah 06:30'da yaşandı.Sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve yaklaşık 40 bin kullanıcı X hesaplarının çalışmadığı bilgisini paylaştı.
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x neden açılmıyor, x erişim engeli, x çöktü mü son dakika
x neden açılmıyor, x erişim engeli, x çöktü mü son dakika
Elon Musk duyurdu: X büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya
20:44 10.03.2025 (güncellendi: 21:06 10.03.2025)
Sosyal medya platformu X'e uzun süre erişim sağlanamamasıyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama geldi. Musk platformun büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve saldırının hala devam ettiğini duyurdu.
İş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e uzun saatler süren erişim sorunuyla ilgili siber saldırı altında olduklarını duyurdu.
Siber saldırıya büyük bir grup veya devletin de dahil olduğunu belirten Musk açıklamasında şunları ifade etti:
X'e karşı büyük bir siber saldırı vardı. (Hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu saldırı çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu.
X'e erişim sorunu ne zaman başladı?
Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesinti New York yerel saatiyle sabah 06:30'da yaşandı.
Sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve yaklaşık 40 bin kullanıcı X hesaplarının çalışmadığı bilgisini paylaştı.