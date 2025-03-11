https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyanin-en-iyi-takimlari-listesi-guncellendi-ilk-25-takim-arasina-tek-turk-kulup-girdi-1094402210.html

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 25 takım arasına tek Türk kulüp girdi

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 25 takım arasına tek Türk kulüp girdi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Türk... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T19:11+0300

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Fenerbahçe dünyanın en iyi takımları listesinde 23. sırada yer alarak tek Türk takımı olma başarısı gösterdi.Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan dünyanın en iyi takımları listesini yayımladı. Türk takımları arasında Fenerbahçe, 265 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'deki en başarılı kulüp olurken, Galatasaray ise 216 puanla 46., Beşiktaş 96., Başakşehir 106. ve Trabzonspor ise 190. sırada kendine yer buldu.Dünyanın en iyi 10 takımı şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangersa-3-1-yenildi-1094267510.html

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