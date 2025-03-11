https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyanin-en-iyi-takimlari-listesi-guncellendi-ilk-25-takim-arasina-tek-turk-kulup-girdi-1094402210.html
Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 25 takım arasına tek Türk kulüp girdi
Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 25 takım arasına tek Türk kulüp girdi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Türk... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T19:11+0300
2025-03-11T19:11+0300
2025-03-11T19:11+0300
spor
türkiye
türkiye cumhuriyeti
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
takım
liste
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
Fenerbahçe dünyanın en iyi takımları listesinde 23. sırada yer alarak tek Türk takımı olma başarısı gösterdi.Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan dünyanın en iyi takımları listesini yayımladı. Türk takımları arasında Fenerbahçe, 265 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'deki en başarılı kulüp olurken, Galatasaray ise 216 puanla 46., Beşiktaş 96., Başakşehir 106. ve Trabzonspor ise 190. sırada kendine yer buldu.Dünyanın en iyi 10 takımı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangersa-3-1-yenildi-1094267510.html
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, türkiye cumhuriyeti, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, takım, liste
türkiye, türkiye cumhuriyeti, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, takım, liste
Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 25 takım arasına tek Türk kulüp girdi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Türk takımları arasında Fenerbahçe, 265 puanla 23. sırada yer alarak en başarılı kulüp oldu. Galatasaray 46., Beşiktaş 96., Başakşehir 106. ve Trabzonspor ise 190. sırada yer buldu.
Fenerbahçe dünyanın en iyi takımları listesinde 23. sırada yer alarak tek Türk takımı olma başarısı gösterdi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan dünyanın en iyi takımları listesini yayımladı. Türk takımları arasında Fenerbahçe, 265 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'deki en başarılı kulüp olurken, Galatasaray ise 216 puanla 46., Beşiktaş 96., Başakşehir 106. ve Trabzonspor ise 190. sırada kendine yer buldu.
Dünyanın en iyi 10 takımı şu şekilde:
5.Barcelona
(2 sıra yükseldi)
6.Bayern Münih
(5 sıra yükseldi)
7.Atletico Madrid
(3 sıra yükseldi)
8.Arsenal
(2 sıra geriledi)
9.Paris Saint-Germain
(5 sıra yükseldi)
10.Botafogo
(2 sıra geriledi)