https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangersa-3-1-yenildi-1094267510.html
Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 yenildi
Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 yenildi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımını Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Maçın ilk yarısında Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T22:45+0300
2025-03-06T22:45+0300
2025-03-06T23:02+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımına 3-1 yenildi.Maçın henüz 6. dakikasında Rangers, Cyriel Dessers'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 30. dakikada Alexander Djiku'nun golüyle skoru 1-1'e getirse de, 42. dakikada Vaclav Cerny'nin ikinci golüyle Rangers yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 Rangers üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda da Rangers'ın etkili oyunu devam etti. 81. dakikada yine Vaclav Cerny'nin golüyle skor 3-1'e geldi. Fenerbahçe, maç boyunca etkili bir hücum oyunu sergileyemezken, savunmada da zor anlar yaşadı. Maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Cerny, iki golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.Fenerbahçe, bu mağlubiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir duruma düşerken, Rangers rövanş maçına büyük bir avantajla girecek. Sarı-lacivertliler, Rangers'ı deplasmanda yenmek ve tur atlamak için daha etkili bir performans sergilemek zorunda kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahcede-caglar-soyuncu-sadece-15-dakika-oynayabildi-taraftardan-tepki-yagdi-1094267201.html
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fenerbahçe rangers özet
Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 yenildi
22:45 06.03.2025 (güncellendi: 23:02 06.03.2025)
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımını Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Maçın ilk yarısında Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin tek golü Alexander Djiku'dan geldi. İkinci yarıda da Rangers'ın etkili oyunu devam ederken, Fenerbahçe maçı 3-1 mağlubiyetle tamamladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımına 3-1 yenildi.
Maçın henüz 6. dakikasında Rangers, Cyriel Dessers'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 30. dakikada Alexander Djiku'nun golüyle skoru 1-1'e getirse de, 42. dakikada Vaclav Cerny'nin ikinci golüyle Rangers yeniden öne geçti ve ilk yarı 2-1 Rangers üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da Rangers'ın etkili oyunu devam etti. 81. dakikada yine Vaclav Cerny'nin golüyle skor 3-1'e geldi. Fenerbahçe, maç boyunca etkili bir hücum oyunu sergileyemezken, savunmada da zor anlar yaşadı. Maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Cerny, iki golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
Fenerbahçe, bu mağlubiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir duruma düşerken, Rangers rövanş maçına büyük bir avantajla girecek. Sarı-lacivertliler, Rangers'ı deplasmanda yenmek ve tur atlamak için daha etkili bir performans sergilemek zorunda kalacak.