https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunya-markalarina-uretim-yapan-istanbul-merkezli-tekstil-devi-iflas-ediyor-1094374036.html

Dünya markalarına üretim yapan İstanbul merkezli tekstil devi iflas ediyor

Dünya markalarına üretim yapan İstanbul merkezli tekstil devi iflas ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli dev tekstil firması Settriko, mali krizin eşiğinde. İç pazarda Boyner, LC Waikiki ve DeFacto gibi markalara üretim yapan şirket, konkordato... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T07:47+0300

2025-03-11T07:47+0300

2025-03-11T07:47+0300

ekonomi̇

mali

i̇stanbul

lc waikiki

almanya

dünya

iflas

i̇flas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/19/1063838363_0:63:1920:1143_1920x0_80_0_0_a1b7a2475ac30e13b2b076796311f8bf.jpg

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan Settriko Tekstil, son dönemde yaşadığı mali zorluklarla gündeme geldi. Özellikle triko üretimiyle tanınan firma, hem iç hem de dış pazarda birçok markaya üretim yapıyor.Ancak yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle şirket, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Aralık 2024’te verilen 3 aylık süre, firmanın toparlanması için yeterli olmazken, mahkeme ek 1 ay süre daha tanıdı.Şirketin Nisan 2025’e kadar mali yapısını güçlendirememesi halinde, iflas sürecine girebileceği belirtiliyor.Markalar i̇çin üretim yapıyordu2008 yılında kurulan Settriko, İstanbul’da 3 bin metrekarelik üretim tesisinde yıllık 1 milyon 700 bin adet tekstil ürünü üretiyor. İç piyasada:🔹 Boyner🔹 LC Waikiki (LCW)🔹 DeFactogibi büyük markalara üretim yaparken, dış pazarda Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkeye ürün ihraç ediyor.Yurt dışındaki büyük müşterileri arasında ise:✔ Inditex✔ Voice✔ Dunnes Stores✔ Weirdfish✔ Liberty✔ Missamerica✔ Seven Sistersgibi dünyaca ünlü markalar bulunuyor.Nisan ayı Settriko i̇çin kritik dönemBakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumu yakından takip edilerek konkordato sürecini denetlemek amacıyla üç kişilik konkordato komiseri atadı.Bu süreçte borç yapılandırma ve mali iyileştirme çalışmaları tamamlanmazsa, şirket iflasını açıklamak zorunda kalabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html

mali

i̇stanbul

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mali, i̇stanbul, lc waikiki, almanya, dünya, iflas, i̇flas