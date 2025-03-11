https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunya-markalarina-uretim-yapan-istanbul-merkezli-tekstil-devi-iflas-ediyor-1094374036.html
Dünya markalarına üretim yapan İstanbul merkezli tekstil devi iflas ediyor
Dünya markalarına üretim yapan İstanbul merkezli tekstil devi iflas ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli dev tekstil firması Settriko, mali krizin eşiğinde. İç pazarda Boyner, LC Waikiki ve DeFacto gibi markalara üretim yapan şirket, konkordato... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T07:47+0300
2025-03-11T07:47+0300
2025-03-11T07:47+0300
ekonomi̇
mali
i̇stanbul
lc waikiki
almanya
dünya
iflas
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Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan Settriko Tekstil, son dönemde yaşadığı mali zorluklarla gündeme geldi. Özellikle triko üretimiyle tanınan firma, hem iç hem de dış pazarda birçok markaya üretim yapıyor.Ancak yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle şirket, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Aralık 2024’te verilen 3 aylık süre, firmanın toparlanması için yeterli olmazken, mahkeme ek 1 ay süre daha tanıdı.Şirketin Nisan 2025’e kadar mali yapısını güçlendirememesi halinde, iflas sürecine girebileceği belirtiliyor.Markalar i̇çin üretim yapıyordu2008 yılında kurulan Settriko, İstanbul’da 3 bin metrekarelik üretim tesisinde yıllık 1 milyon 700 bin adet tekstil ürünü üretiyor. İç piyasada:🔹 Boyner🔹 LC Waikiki (LCW)🔹 DeFactogibi büyük markalara üretim yaparken, dış pazarda Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkeye ürün ihraç ediyor.Yurt dışındaki büyük müşterileri arasında ise:✔ Inditex✔ Voice✔ Dunnes Stores✔ Weirdfish✔ Liberty✔ Missamerica✔ Seven Sistersgibi dünyaca ünlü markalar bulunuyor.Nisan ayı Settriko i̇çin kritik dönemBakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumu yakından takip edilerek konkordato sürecini denetlemek amacıyla üç kişilik konkordato komiseri atadı.Bu süreçte borç yapılandırma ve mali iyileştirme çalışmaları tamamlanmazsa, şirket iflasını açıklamak zorunda kalabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html
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mali, i̇stanbul, lc waikiki, almanya, dünya, iflas, i̇flas
mali, i̇stanbul, lc waikiki, almanya, dünya, iflas, i̇flas
Dünya markalarına üretim yapan İstanbul merkezli tekstil devi iflas ediyor
İstanbul merkezli dev tekstil firması Settriko, mali krizin eşiğinde. İç pazarda Boyner, LC Waikiki ve DeFacto gibi markalara üretim yapan şirket, konkordato başvurusu yaparak mahkemeden ek süre talep etti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın toparlanması için 1 ay ek süre tanıdı.
Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olan Settriko Tekstil, son dönemde yaşadığı mali zorluklarla gündeme geldi. Özellikle triko üretimiyle tanınan firma, hem iç hem de dış pazarda birçok markaya üretim yapıyor.
Ancak yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle şirket, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Aralık 2024’te verilen 3 aylık süre, firmanın toparlanması için yeterli olmazken, mahkeme ek 1 ay süre daha tanıdı.
Şirketin Nisan 2025’e kadar mali yapısını güçlendirememesi halinde, iflas sürecine girebileceği belirtiliyor.
Markalar i̇çin üretim yapıyordu
2008 yılında kurulan Settriko, İstanbul’da 3 bin metrekarelik üretim tesisinde yıllık 1 milyon 700 bin adet tekstil ürünü üretiyor. İç piyasada:
🔹 Boyner
🔹 LC Waikiki (LCW)
🔹 DeFacto
gibi büyük markalara üretim yaparken, dış pazarda Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka
gibi birçok ülkeye ürün ihraç ediyor.
Yurt dışındaki büyük müşterileri arasında ise:
✔ Inditex
✔ Voice
✔ Dunnes Stores
✔ Weirdfish
✔ Liberty
✔ Missamerica
✔ Seven Sisters
gibi dünyaca ünlü markalar bulunuyor.
Nisan ayı Settriko i̇çin kritik dönem
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumu yakından takip edilerek konkordato sürecini denetlemek amacıyla üç kişilik konkordato komiseri atadı.
Bu süreçte borç yapılandırma ve mali iyileştirme çalışmaları tamamlanmazsa
, şirket iflasını açıklamak zorunda kalabilir
.