Diyetisyen uyardı: 'Ramazan pidesini çok sıcak tüketmeyin, kabızlık, mide yanması, unutkanlık, dikkatsizlik yapıyor'
© İHA / ERDİ DEMİR-Ramazan pidesi - pide
© İHA / ERDİ DEMİR-
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Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, bağışıklık sistemini güçlü tutacak öneriler sundu. Sahurda hangi besinler tercih edilmeli? İftarda nelere dikkat edilmeli? İşte Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin püf noktaları…
Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, bağışıklık sistemini doğrudan etkileyebiliyor. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, oruç sürecinde yanlış beslenmenin mide yanması, kabızlık, baş ağrısı, unutkanlık ve dikkatsizlik gibi problemlere yol açabileceğini belirtiyor.
Özellikle kronik hastalıkları olan bireylerin (diyabet, kalp, böbrek rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon), hamilelerin, emziren annelerin ve büyüme çağındaki çocukların oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguluyor.
"Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için sahur ve iftar öğünleri bilinçli bir şekilde planlanmalı."
Sahurda ne yemeli, ne yememeli?
Sahur, gün boyu kan şekerini dengede tutmak ve susuzluk hissini önlemek için büyük önem taşıyor. Tuzlu ve yağlı yiyecekler, şarküteri ürünleri ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, şu besinlerin tercih edilmesini öneriyor:
✅ Tam buğday veya çavdar ekmeği
✅ Süt ve süt ürünleri (yoğurt, kefir, peynir)
✅ Yumurta
✅ Çiğ kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)
✅ Komposto ve taze mevsim meyveleri
✅ Lif açısından zengin sebzeler
✅ Süt ve süt ürünleri (yoğurt, kefir, peynir)
✅ Yumurta
✅ Çiğ kuruyemişler (badem, ceviz, fındık)
✅ Komposto ve taze mevsim meyveleri
✅ Lif açısından zengin sebzeler
Bu besinler, tokluk süresini uzatarak gün içinde enerji kaybını minimuma indiriyor.
İftarda Yapılan Hatalara Dikkat!
Dyt. Arslansoyu, iftar sırasında yapılan en büyük hatanın hızlı ve fazla yemek tüketmek olduğunu belirtiyor. Ani yüklenmenin mide ve bağırsakları zorlayarak hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabileceğini söylüyor.
İftarda sağlıklı bir başlangıç i̇çin öneriler
🍽️ Orucu hurma ve suyla açın.
🍽️ Zeytin, peynir, mevsim sebzeleri gibi hafif kahvaltılıklar tüketin.
🍽️ İlk etapta bir kase çorba ile mideyi hazırlayın.
🍽️ Ana yemeğe geçmeden önce 15-20 dakika bekleyin.
🍽️ Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durun.
🍽️ Zeytin, peynir, mevsim sebzeleri gibi hafif kahvaltılıklar tüketin.
🍽️ İlk etapta bir kase çorba ile mideyi hazırlayın.
🍽️ Ana yemeğe geçmeden önce 15-20 dakika bekleyin.
🍽️ Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durun.
Ramazan pidesine dikkat
Ramazan pidesi, yüksek karbonhidrat içerdiği için kan şekerini hızla yükseltebilir. Aç karnına sıcak pide tüketmek ani şeker dalgalanmalarına neden olabilir. Bu nedenle kontrollü ve ölçülü tüketmek büyük önem taşıyor.
Sıvı tüketimi önemli: Günde en az 2 litre su i̇çin
Oruç süresince vücudun su kaybını önlemek için günde en az 2 litre su tüketmek gerekiyor. Dyt. Arslansoyu, iftar ve sahur arasında düzenli sıvı alımının sindirimi kolaylaştırdığını vurguluyor.
🚰 Su içmenin yanı sıra,
✔ Bitki çayları,
✔ Taze sıkılmış meyve suları,
✔ Kefir ve ayran gibi içecekler tercih edilebilir.
✔ Bitki çayları,
✔ Taze sıkılmış meyve suları,
✔ Kefir ve ayran gibi içecekler tercih edilebilir.
Ancak asitli ve kafeinli içeceklerden kaçınılması gerekiyor.
İftardan sonra hafif hareket şart
Sindirim sistemini desteklemek ve metabolizmayı hızlandırmak için iftardan 1,5-2 saat sonra hafif tempolu yürüyüşler öneriliyor. Ağır egzersizlerden kaçınılması gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli hareketin sindirimi kolaylaştırdığını ifade ediyor.
"Aşırı şekerli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve meyveler tercih edilmeli."