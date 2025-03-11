https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bakan-tunc-acikladi-3-kentteki-sahipsiz-kopek-saldirilarina-sorusturma-1094394452.html

Bakan Tunç açıkladı: 3 kentteki sahipsiz köpek saldırılarına soruşturma

Bakan Tunç açıkladı: 3 kentteki sahipsiz köpek saldırılarına soruşturma

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz sokak hayvanları saldırılarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hakkâri Yüksekova ve Konya... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T14:42+0300

2025-03-11T14:42+0300

2025-03-11T14:48+0300

türki̇ye

sokak

sokak köpeği

sokak hayvanları

soruşturma

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde yaşanan sahipsiz hayvan saldırıları ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman’da ise bir çocuğun yaralandığı olayların ardından açıklama yapan Tunç, bu durumun "ertelenemez bir mesele" olduğunu vurguladı.'Belediyeler sorumluluğunu yerine getirmeli'Bakan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediyelerin ve il özel idarelerinin, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunu belirtti. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Tunç, ihmali olanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.

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sokak, sokak köpeği, sokak hayvanları, soruşturma