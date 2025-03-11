Bakan Tunç açıkladı: 3 kentteki sahipsiz köpek saldırılarına soruşturma
14:42 11.03.2025 (güncellendi: 14:48 11.03.2025)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Sokak köpeği
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz sokak hayvanları saldırılarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'da iki çocuğun hayatını kaybettiğini, Erzurum Narman'da ise bir çocuğun yaralandığını belirten Tunç, belediyelerin sorumluluklarına dikkat çekti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde yaşanan sahipsiz hayvan saldırıları ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman’da ise bir çocuğun yaralandığı olayların ardından açıklama yapan Tunç, bu durumun "ertelenemez bir mesele" olduğunu vurguladı.
'Belediyeler sorumluluğunu yerine getirmeli'
Bakan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediyelerin ve il özel idarelerinin, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunu belirtti. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Tunç, ihmali olanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.
Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.
Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.