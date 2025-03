Bakan Tunç açıkladı: 3 kentteki sahipsiz köpek saldırılarına soruşturma

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.