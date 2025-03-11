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Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak
Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak
Sputnik Türkiye
Mart ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar hızla yükselmeye başladı. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, Türkiye’nin batı bölgelerinde etkisini artırarak yazdan kalma günler yaşatıyor. İşte il il 11 Mart hava durumu!
2025-03-11T07:30+0300
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Kışın izleri mart ayında hızla silinirken, sıcaklıklar ani bir yükseliş gösterdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilmeye başladı. Termometreler hızla yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 25 dereceyi aştı.Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel iklim değişikliğinin ve El Nino etkisinin sıcaklıklardaki ani yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. "Bazı bölgelerde mayıs ve haziran aylarında görülmesi beklenen sıcaklıkları mart ayında yaşamaya başladık" diyen Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam edeceğini vurguladı.İstanbul’da yaz havasıİstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Meteoroloji uzmanları, bu sıcaklık artışlarının erken yaz havası etkisi yaratacağını ancak akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabileceğini belirtiyor.Bölgelere Göre Hava DurumuMarmara BölgesiBölgenin batısında parçalı bulutlu hava hakim. Gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.Ege BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz BölgesiBölgenin tamamında az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBölgenin tamamında parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölgenin tamamında parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Denizlerde Hava Durumu📍 Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı kesimlerde güneybatıdan, doğuda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.📍 Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.📍 Ege: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege’de rüzgar 5 ila 7 kuvvetinde.📍 Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.Uyarılar: Çığ tehlikesi ve kar eriyor🔴 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi devam ediyor.🔴 Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.🔴 Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
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Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak

07:30 11.03.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul'da etkisini gösteren nemli ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde vakit geçirdi
İstanbul'da etkisini gösteren nemli ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde vakit geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Mart ayıyla birlikte sıcaklıklar hızla yükseldi. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Akdeniz’i aşarak Türkiye'yi etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla bazı bölgelerde yaz havası yaşanıyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklık artışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtiyor.
Kışın izleri mart ayında hızla silinirken, sıcaklıklar ani bir yükseliş gösterdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilmeye başladı. Termometreler hızla yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 25 dereceyi aştı.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel iklim değişikliğinin ve El Nino etkisinin sıcaklıklardaki ani yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. "Bazı bölgelerde mayıs ve haziran aylarında görülmesi beklenen sıcaklıkları mart ayında yaşamaya başladık" diyen Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam edeceğini vurguladı.

İstanbul’da yaz havası

İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23°C arasında değişirken,
Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde termometreler 27-28°C’ye kadar çıkabilir.
Meteoroloji uzmanları, bu sıcaklık artışlarının erken yaz havası etkisi yaratacağını ancak akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabileceğini belirtiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bölgenin batısında parçalı bulutlu hava hakim. Gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Edirne: 23°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul: 17°C, sabah saatlerinde puslu
Kırklareli: 20°C, parçalı bulutlu
Kocaeli: 23°C, az bulutlu

Ege Bölgesi

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 21°C, parçalı bulutlu
Denizli: 24°C, sıcaklık yükseliyor
İzmir: 21°C, az bulutlu
Muğla: 18°C, açık hava hakim

Akdeniz Bölgesi

Bölgenin tamamında az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana: 24°C, parçalı bulutlu
Antalya: 20°C, sıcaklık artıyor
Hatay: 21°C, az bulutlu
Mersin: 20°C, açık hava hakim

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara: 22°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 24°C, sıcaklık yükseliyor
Konya: 22°C, az bulutlu
Nevşehir: 20°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölgenin tamamında parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 22°C, parçalı bulutlu
Düzce: 25°C, sıcaklık yükseliyor
Sinop: 15°C, parçalı bulutlu
Zonguldak: 16°C, az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
Amasya: 24°C, az bulutlu
Artvin: 20°C, parçalı bulutlu
Samsun: 18°C, sıcaklık artıyor
Trabzon: 13°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
Erzurum: 9°C, parçalı bulutlu
Kars: 12°C, az bulutlu
Malatya: 20°C, sıcaklık yükseliyor
Van: 8°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin tamamında parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır: 23°C, az bulutlu
Gaziantep: 22°C, sıcaklık artıyor
Siirt: 21°C, parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 24°C, açık hava hakim

Denizlerde Hava Durumu

📍 Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı kesimlerde güneybatıdan, doğuda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.
📍 Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.
📍 Ege: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege’de rüzgar 5 ila 7 kuvvetinde.
📍 Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.

Uyarılar: Çığ tehlikesi ve kar eriyor

🔴 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
🔴 Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.
🔴 Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
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