https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afrika-sicaklari-turkiyeyi-etkisi-altina-aliyor-haziran-ayi-gibi-olacak-deniz-sezonu-bile-acilacak-1094372767.html
Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak
Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak
Sputnik Türkiye
Mart ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar hızla yükselmeye başladı. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, Türkiye’nin batı bölgelerinde etkisini artırarak yazdan kalma günler yaşatıyor. İşte il il 11 Mart hava durumu!
2025-03-11T07:30+0300
2025-03-11T07:30+0300
2025-03-11T07:30+0300
akdeniz
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Kışın izleri mart ayında hızla silinirken, sıcaklıklar ani bir yükseliş gösterdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilmeye başladı. Termometreler hızla yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 25 dereceyi aştı.Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel iklim değişikliğinin ve El Nino etkisinin sıcaklıklardaki ani yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. "Bazı bölgelerde mayıs ve haziran aylarında görülmesi beklenen sıcaklıkları mart ayında yaşamaya başladık" diyen Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam edeceğini vurguladı.İstanbul’da yaz havasıİstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Meteoroloji uzmanları, bu sıcaklık artışlarının erken yaz havası etkisi yaratacağını ancak akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabileceğini belirtiyor.Bölgelere Göre Hava DurumuMarmara BölgesiBölgenin batısında parçalı bulutlu hava hakim. Gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.Ege BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz BölgesiBölgenin tamamında az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBölgenin tamamında parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölgenin tamamında parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Denizlerde Hava Durumu📍 Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı kesimlerde güneybatıdan, doğuda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.📍 Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.📍 Ege: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege’de rüzgar 5 ila 7 kuvvetinde.📍 Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.Uyarılar: Çığ tehlikesi ve kar eriyor🔴 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi devam ediyor.🔴 Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.🔴 Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
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Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak
Mart ayıyla birlikte sıcaklıklar hızla yükseldi. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Akdeniz’i aşarak Türkiye'yi etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla bazı bölgelerde yaz havası yaşanıyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklık artışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtiyor.
Kışın izleri mart ayında hızla silinirken, sıcaklıklar ani bir yükseliş gösterdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilmeye başladı. Termometreler hızla yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 25 dereceyi aştı.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel iklim değişikliğinin ve El Nino etkisinin sıcaklıklardaki ani yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. "Bazı bölgelerde mayıs ve haziran aylarında görülmesi beklenen sıcaklıkları mart ayında yaşamaya başladık" diyen Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam edeceğini vurguladı.
İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sahil kesimlerinde
sıcaklık 21-23°C
arasında değişirken,
Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde
termometreler 27-28°C’ye kadar çıkabilir.
Meteoroloji
uzmanları, bu sıcaklık artışlarının erken yaz havası etkisi yaratacağını
ancak akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabileceğini belirtiyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Bölgenin batısında parçalı bulutlu hava hakim.
Gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Edirne:
23°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul:
17°C, sabah saatlerinde puslu
Kırklareli:
20°C, parçalı bulutlu
Kocaeli:
23°C, az bulutlu
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava
bekleniyor. Sabah
ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar:
21°C, parçalı bulutlu
Denizli:
24°C, sıcaklık yükseliyor
Muğla:
18°C, açık hava hakim
Bölgenin tamamında az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana:
24°C, parçalı bulutlu
Antalya:
20°C, sıcaklık artıyor
Mersin:
20°C, açık hava hakim
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara:
22°C, parçalı bulutlu
Eskişehir:
24°C, sıcaklık yükseliyor
Nevşehir:
20°C, parçalı bulutlu
Bölgenin tamamında parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Bolu:
22°C, parçalı bulutlu
Düzce:
25°C, sıcaklık yükseliyor
Sinop:
15°C, parçalı bulutlu
Zonguldak:
16°C, az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
Artvin:
20°C, parçalı bulutlu
Samsun:
18°C, sıcaklık artıyor
Trabzon:
13°C, parçalı bulutlu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.
Erzurum:
9°C, parçalı bulutlu
Malatya:
20°C, sıcaklık yükseliyor
Van:
8°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin tamamında parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır:
23°C, az bulutlu
Gaziantep:
22°C, sıcaklık artıyor
Siirt:
21°C, parçalı bulutlu
Şanlıurfa:
24°C, açık hava hakim
📍 Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.
Rüzgar batı kesimlerde güneybatıdan, doğuda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.
📍 Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.
📍 Ege: Parçalı ve az bulutlu.
Kuzey Ege’d
e rüzgar 5 ila 7 kuvvetinde.
📍 Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.
Uyarılar: Çığ tehlikesi ve kar eriyor
🔴 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
🔴 Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.
🔴 Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.