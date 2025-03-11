https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afrika-sicaklari-turkiyeyi-etkisi-altina-aliyor-haziran-ayi-gibi-olacak-deniz-sezonu-bile-acilacak-1094372767.html

Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak

Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor: Haziran ayı gibi olacak, deniz sezonu bile açılacak

Sputnik Türkiye

Mart ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar hızla yükselmeye başladı. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, Türkiye’nin batı bölgelerinde etkisini artırarak yazdan kalma günler yaşatıyor. İşte il il 11 Mart hava durumu!

2025-03-11T07:30+0300

2025-03-11T07:30+0300

2025-03-11T07:30+0300

akdeniz

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Kışın izleri mart ayında hızla silinirken, sıcaklıklar ani bir yükseliş gösterdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde hissedilmeye başladı. Termometreler hızla yükselirken, bazı şehirlerde sıcaklık 25 dereceyi aştı.Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel iklim değişikliğinin ve El Nino etkisinin sıcaklıklardaki ani yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. "Bazı bölgelerde mayıs ve haziran aylarında görülmesi beklenen sıcaklıkları mart ayında yaşamaya başladık" diyen Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışlarının devam edeceğini vurguladı.İstanbul’da yaz havasıİstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Meteoroloji uzmanları, bu sıcaklık artışlarının erken yaz havası etkisi yaratacağını ancak akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabileceğini belirtiyor.Bölgelere Göre Hava DurumuMarmara BölgesiBölgenin batısında parçalı bulutlu hava hakim. Gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.Ege BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz BölgesiBölgenin tamamında az bulutlu ve açık hava hakim. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBölgenin tamamında parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiGenel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu BölgesiBölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölgenin tamamında parçalı ve az bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Denizlerde Hava Durumu📍 Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı kesimlerde güneybatıdan, doğuda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde.📍 Marmara: Parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.📍 Ege: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege’de rüzgar 5 ila 7 kuvvetinde.📍 Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde.Uyarılar: Çığ tehlikesi ve kar eriyor🔴 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi devam ediyor.🔴 Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebilir.🔴 Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

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