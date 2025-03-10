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Ünlü deterjan markası 'tek yıkamada çıkıyor' dedi: Leke 8 yıkamada temizlendi, ceza kesildi
Ünlü deterjan markası 'tek yıkamada çıkıyor' dedi: Leke 8 yıkamada temizlendi, ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Ünlü deterjan markası Ariel, reklamlarında tek yıkamada temizlendiğini iddia ettiği lekenin, bakanlık testlerinde ancak 8 yıkamada çıktığı tespit edildi... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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bakanlık
çamaşır deterjanı
ceza
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Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikâyet üzerine Procter &amp; Gamble şirketine ait Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi isimli toz deterjanın reklamları Reklam Kurulu tarafından incelemeye alındı.Kurul, televizyonda ve dijital platformlarda yayınlanan reklamda, rakip markalara kıyasla daha az deterjanla daha yüksek temizlik performansı sağlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.Test sonuçları çarpıcıReklamda, Ariel’in rakiplerinin 2 ölçek deterjanla temizlediği bir lekeyi 1 ölçekle temizlediği öne sürüldü. Ancak, şirketin bu iddiasını desteklemek için sunduğu IPSOS raporunun bilimsel olarak yeterli olmadığı belirlendi.Bakanlık tarafından yapılan bağımsız testlerde, reklamda tek yıkamada temizlendiği iddia edilen lekenin ancak 8 yıkama sonunda çıkabildiği ortaya çıktı. Bu durum, reklamın yanıltıcı olduğunu kanıtladı.Reklamlara durdurma ve para cezasıTicaret Bakanlığı, Ariel’in tüketiciyi yanlış yönlendirdiğini belirleyerek 2,2 milyon lira idari para cezası verdi. Ayrıca, ilgili reklamların yayından kaldırılması kararı alındı.
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bakanlık, çamaşır deterjanı, ceza
bakanlık, çamaşır deterjanı, ceza

Ünlü deterjan markası 'tek yıkamada çıkıyor' dedi: Leke 8 yıkamada temizlendi, ceza kesildi

09:23 10.03.2025
© AAÇamaşır yıkama
Çamaşır yıkama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Ünlü deterjan markası Ariel, reklamlarında tek yıkamada temizlendiğini iddia ettiği lekenin, bakanlık testlerinde ancak 8 yıkamada çıktığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yanıltıcı bulunduğu gerekçesiyle 2,2 milyon lira idari para cezası kesilen şirketin reklamları da yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikâyet üzerine Procter & Gamble şirketine ait Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi isimli toz deterjanın reklamları Reklam Kurulu tarafından incelemeye alındı.
Kurul, televizyonda ve dijital platformlarda yayınlanan reklamda, rakip markalara kıyasla daha az deterjanla daha yüksek temizlik performansı sağlandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Test sonuçları çarpıcı

Reklamda, Ariel’in rakiplerinin 2 ölçek deterjanla temizlediği bir lekeyi 1 ölçekle temizlediği öne sürüldü. Ancak, şirketin bu iddiasını desteklemek için sunduğu IPSOS raporunun bilimsel olarak yeterli olmadığı belirlendi.
Bakanlık tarafından yapılan bağımsız testlerde, reklamda tek yıkamada temizlendiği iddia edilen lekenin ancak 8 yıkama sonunda çıkabildiği ortaya çıktı. Bu durum, reklamın yanıltıcı olduğunu kanıtladı.

Reklamlara durdurma ve para cezası

Ticaret Bakanlığı, Ariel’in tüketiciyi yanlış yönlendirdiğini belirleyerek 2,2 milyon lira idari para cezası verdi. Ayrıca, ilgili reklamların yayından kaldırılması kararı alındı.
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