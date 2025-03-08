https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ebeveynler-dikkat-cocuklar-icin-risk-tasiyan-okul-uniformasi-toplatiliyor-1094314672.html
Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor
Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, piyasalardaki denetimlerini sürdürürken ebeveynleri yakından ilgilendiren bir ürünün güvensiz olduğunu açıkladı. Özakkaymak Tekstil... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T12:43+0300
2025-03-08T12:43+0300
2025-03-08T12:43+0300
türki̇ye
okul
forma
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 7 Mart 2025 tarihli bildiride, Mersin Toroslar’da üretilen mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiği açıklandı.Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını bildirdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiği vurgulandı.Çocuklar için ciddi risk taşıyorUzmanlar, çocuk giysilerinde kullanılan kimyasal maddelerin ciltle temas ettiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Solunum ve cilt hastalıkları başta olmak üzere uzun vadeli sağlık problemlerine neden olabilen bu tür kimyasallar, çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html
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okul, forma, ticaret bakanlığı
okul, forma, ticaret bakanlığı
Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, piyasalardaki denetimlerini sürdürürken ebeveynleri yakından ilgilendiren bir ürünün güvensiz olduğunu açıkladı. Özakkaymak Tekstil tarafından üretilen mavi okul üniformasında zararlı kimyasal madde tespit edildi. Bakanlık, ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 7 Mart 2025 tarihli bildiride, Mersin Toroslar’da üretilen mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiği açıklandı.
Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını bildirdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiği vurgulandı.
Çocuklar için ciddi risk taşıyor
Uzmanlar, çocuk giysilerinde kullanılan kimyasal maddelerin ciltle temas ettiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Solunum ve cilt hastalıkları başta olmak üzere uzun vadeli sağlık problemlerine neden olabilen bu tür kimyasallar, çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor.