https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ebeveynler-dikkat-cocuklar-icin-risk-tasiyan-okul-uniformasi-toplatiliyor-1094314672.html

Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor

Ebeveynler dikkat: Çocuklar için risk taşıyan okul üniforması toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, piyasalardaki denetimlerini sürdürürken ebeveynleri yakından ilgilendiren bir ürünün güvensiz olduğunu açıkladı. Özakkaymak Tekstil... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T12:43+0300

2025-03-08T12:43+0300

2025-03-08T12:43+0300

türki̇ye

okul

forma

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 7 Mart 2025 tarihli bildiride, Mersin Toroslar’da üretilen mavi okul üniformasının zararlı kimyasallar içerdiği açıklandı.Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını bildirdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiği vurgulandı.Çocuklar için ciddi risk taşıyorUzmanlar, çocuk giysilerinde kullanılan kimyasal maddelerin ciltle temas ettiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Solunum ve cilt hastalıkları başta olmak üzere uzun vadeli sağlık problemlerine neden olabilen bu tür kimyasallar, çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html

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okul, forma, ticaret bakanlığı