https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/turkiyeden-uc-takim-avrupanin-en-cok-bilet-geliri-elde-eden-50-kulubu-arasina-girdi-1094368220.html

Türkiye'den üç takım, Avrupa'nın en çok bilet geliri elde eden 50 kulübü arasına girdi

Türkiye'den üç takım, Avrupa'nın en çok bilet geliri elde eden 50 kulübü arasına girdi

Sputnik Türkiye

UEFA'nın yeni finansal raporuna göre, 2023'ten bu yana kulüplerin bilet satışlarından elde ettiği gelir, kıta genelinde toplam 4 milyar euroya ulaştı. En çok... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T22:48+0300

2025-03-10T22:48+0300

2025-03-10T22:48+0300

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En çok bilet geliri elde eden 50 kulübün yer aldığı UEFA listesinde Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendine yer buldu.UEFA'nın 2025 yeni finansal raporuna göre; Listenin zirvesinde İspanyol devi Real Madrid yer alırken ortalama 7.4 milyon euro gelir elde etti. Fransa'nın güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) 7.3 milyon euro ile ikinci, İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal ise 6.1 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den Galatasaray 20'inci, Fenerbahçe 34'üncü, Beşiktaş ise 48'inci sıradan listeye girmeyi başardı.Galatasaray 20. sıradaGalatasaray, bilet satışlarından elde ettiği 2.3 milyon euro ortalama gelirle listede 20. sırada yer aldı. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray, özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki yüksek seyirci kapasitesiyle öne çıktı.Fenerbahçe 34. sıradaFenerbahçe ise ev maçlarından ortalama 1.5 milyon euro bilet geliri elde ederek 34. sırada kendine yer buldu. Sarı-lacivertli ekip, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki yüksek seyirci katılımıyla bu başarıyı yakaladı.Beşiktaş 48. sıradaBeşiktaş ise 1.1 milyon euro ortalama bilet geliriyle listede 48. sırada yer aldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı maçlarda taraftar desteğiyle öne çıkan Beşiktaş, Avrupa arenasında da varlığını hissettirdi.

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