https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/galatasaray-mali-durumunu-kapa-bildirdi-kulup-102-milyar-lira-zarar-710-milyon-lira-kar-acikladi-1094158447.html

Galatasaray, mali durumunu KAP'a bildirdi: Kulüp, 10.2 milyar lira zarar, 710 milyon lira kar açıkladı

Galatasaray, mali durumunu KAP'a bildirdi: Kulüp, 10.2 milyar lira zarar, 710 milyon lira kar açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, 30 Kasım 2024 itibarıyla 710 milyon TL net dönem karı açıkladı. Ancak kulüp, esas faaliyetlerinden 664 milyon TL zarar ederken, geçmiş yıllara ait... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T00:33+0300

2025-03-04T00:33+0300

2025-03-04T00:33+0300

spor

galatasaray

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zarar

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mali yardım

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Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde 710 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Ancak açıklamada Galatasaray’ın esas faaliyet zararı 664 milyon TL olarak kaydedildi. Kulübün geçmiş yıllara ait zararlarının 10.2 milyar TL olduğu belirtildi.Galatasaray’ın ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilerleyen kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinde dönen varlıklarının 4.98 milyar TL'yi aştığı belirtildi.

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