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Galatasaray, mali durumunu KAP'a bildirdi: Kulüp, 10.2 milyar lira zarar, 710 milyon lira kar açıkladı
Galatasaray, mali durumunu KAP'a bildirdi: Kulüp, 10.2 milyar lira zarar, 710 milyon lira kar açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, 30 Kasım 2024 itibarıyla 710 milyon TL net dönem karı açıkladı. Ancak kulüp, esas faaliyetlerinden 664 milyon TL zarar ederken, geçmiş yıllara ait... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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spor
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mali kriz
kamu mali yönetimi
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Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde 710 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Ancak açıklamada Galatasaray’ın esas faaliyet zararı 664 milyon TL olarak kaydedildi. Kulübün geçmiş yıllara ait zararlarının 10.2 milyar TL olduğu belirtildi.Galatasaray’ın ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilerleyen kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinde dönen varlıklarının 4.98 milyar TL'yi aştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasarayda-gece-yarisi-kap-bildirimi-geldi-satin-alma-opsiyonu-da-var-1093291906.html
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galatasaray, kulüp, zarar, kar, para, mali, mali kriz, kamu mali yönetimi, mali yardım, mali destek, mali müşavir, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
galatasaray, kulüp, zarar, kar, para, mali, mali kriz, kamu mali yönetimi, mali yardım, mali destek, mali müşavir, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

Galatasaray, mali durumunu KAP'a bildirdi: Kulüp, 10.2 milyar lira zarar, 710 milyon lira kar açıkladı

00:33 04.03.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelGalatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun Ocak Ayı toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıya katılarak konuşma yaptı.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun Ocak Ayı toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıya katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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Galatasaray, 30 Kasım 2024 itibarıyla 710 milyon TL net dönem karı açıkladı. Ancak kulüp, esas faaliyetlerinden 664 milyon TL zarar ederken, geçmiş yıllara ait toplam zararı 10.2 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını yaklaşık 5 milyar TL aşarak finansal risk oluşturdu.
Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde 710 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Ancak açıklamada Galatasaray’ın esas faaliyet zararı 664 milyon TL olarak kaydedildi. Kulübün geçmiş yıllara ait zararlarının 10.2 milyar TL olduğu belirtildi.
Galatasaray’ın ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilerleyen kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinde dönen varlıklarının 4.98 milyar TL'yi aştığı belirtildi.
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Galatasaray'da gece yarısı KAP bildirimi geldi: Satın alma opsiyonu da var
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