https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/trabzonspor-fatih-tekke-ile-anlasti-1094369370.html
Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçını kaybeden ve teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü belirledi... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T23:42+0300
2025-03-10T23:42+0300
2025-03-10T23:42+0300
spor
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Trabzonspor, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Fatih Tekke'yi getirdi.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, başkan Ertuğrul Doğan ile koordineli olarak Fatih Tekke ile görüşmeleri tamamladı. Tekke, yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'a giderek son detayları netleştirecek. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.Fatih Tekke kimdir?9 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de doğan Fatih Tekke, futbol kariyerine Altay'da başladı ve burada genç yaşta yeteneğini gösterdi. Kısa bir süre Göztepe'de forma giydi. Kocaelispor, Gaziantepspor ve Trabzonspor'da oynadıktan sonra Rusya'ya transfer oldu. Zenit St. Petersburg takımında UEFA Kupası'nı kazandı. Ülkeye dönen Fatih Tekke Beşiktaş ve Eskişehirspor'da oynadıktan sonra teknik adamlığa geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/turkiyeden-uc-takim-avrupanin-en-cok-bilet-geliri-elde-eden-50-kulubu-arasina-girdi-1094368220.html
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fatih tekke, trabzonspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fatih tekke, trabzonspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı
Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçını kaybeden ve teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Bordo-mavili kulüp, eski futbolcusu ve tecrübeli teknik adam Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Fatih Tekke'yi getirdi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, başkan Ertuğrul Doğan ile koordineli olarak Fatih Tekke ile görüşmeleri tamamladı. Tekke, yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'a giderek son detayları netleştirecek. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.
9 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de doğan Fatih Tekke, futbol kariyerine Altay'da başladı ve burada genç yaşta yeteneğini gösterdi. Kısa bir süre Göztepe'de forma giydi. Kocaelispor, Gaziantepspor ve Trabzonspor'da oynadıktan sonra Rusya'ya transfer oldu. Zenit St. Petersburg takımında UEFA Kupası'nı kazandı. Ülkeye dönen Fatih Tekke Beşiktaş ve Eskişehirspor'da oynadıktan sonra teknik adamlığa geçti.