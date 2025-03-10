https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/trabzonspor-fatih-tekke-ile-anlasti-1094369370.html

Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile anlaştı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçını kaybeden ve teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü belirledi... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T23:42+0300

2025-03-10T23:42+0300

2025-03-10T23:42+0300

spor

fatih tekke

trabzonspor

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062701261_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0e5a02cb3e94ecc603421a39065835eb.jpg

Trabzonspor, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Fatih Tekke'yi getirdi.Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, başkan Ertuğrul Doğan ile koordineli olarak Fatih Tekke ile görüşmeleri tamamladı. Tekke, yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'a giderek son detayları netleştirecek. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.Fatih Tekke kimdir?9 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de doğan Fatih Tekke, futbol kariyerine Altay'da başladı ve burada genç yaşta yeteneğini gösterdi. Kısa bir süre Göztepe'de forma giydi. Kocaelispor, Gaziantepspor ve Trabzonspor'da oynadıktan sonra Rusya'ya transfer oldu. Zenit St. Petersburg takımında UEFA Kupası'nı kazandı. Ülkeye dönen Fatih Tekke Beşiktaş ve Eskişehirspor'da oynadıktan sonra teknik adamlığa geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/turkiyeden-uc-takim-avrupanin-en-cok-bilet-geliri-elde-eden-50-kulubu-arasina-girdi-1094368220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih tekke, trabzonspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu