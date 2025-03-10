https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/norvec-artik-turk-vatandaslarina-oturum-izni-verecek-kiyamet-siginaginin-da-bulundugu-svalbard-1094351138.html

Norveç artık Türk vatandaşlarına oturum izni verecek: 'Kıyamet Sığınağı'nın da bulunduğu Svalbard nasıl bir yer?

Norveç artık Türk vatandaşlarına oturum izni verecek: 'Kıyamet Sığınağı'nın da bulunduğu Svalbard nasıl bir yer?

Sputnik Türkiye

Türklere Kuzey Kutbu’nda yeni fırsat! Türkiye, Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması'na taraf olarak Arktik’te mülk edinme, madencilik ve denizcilik hakkı kazandı. Ancak bu buzlar diyarı gerçekten yaşamak için uygun mu?

2025-03-10T12:50+0300

2025-03-10T12:50+0300

2025-03-10T12:50+0300

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Türkiye, Arktik bölgesindeki Svalbard Takımadaları’nın statüsünü belirleyen Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması’na resmen taraf oldu. Bu kararla birlikte Türk vatandaşları ve şirketleri, takımadalarda mülk edinme, denizcilik ve madencilik faaliyetlerinde bulunma, bilimsel araştırma yapma ve eğitim alma hakkına sahip olacak.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye, Arktik bölgesindeki haklarını genişleten ülkeler arasına katıldı.Antlaşmaya taraf olan ülkelerin vatandaşları, Norveç egemenliğindeki Svalbard Takımadaları’nda mülk edinme, ikamet etme, balıkçılık yapma ve madencilik faaliyetlerinde bulunma hakkına sahip oluyor. Türkiye'nin bu antlaşmaya taraf olmasıyla birlikte, Türk vatandaşları ve şirketleri de bu haklardan yararlanabilecek.Bilim i̇nsanlarına ve öğrencilere yeni kapılar açılıyorAntlaşma sayesinde Türk bilim insanları, Arktik bölgesinde bilimsel çalışmalar yapma imkanına kavuşacak. Türkiye, bölgeye bir bilim istasyonu kurarak araştırmalara katkı sunmayı planlıyor. Ayrıca, Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi’nde eğitim alabilecek.Türkiye, bu adımla Arktik bölgesinin doğal kaynaklarından faydalanmayı, bilimsel araştırmalar yapmayı ve ekonomik faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Arktik Konseyi’ne gözlemci üye olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.Peki, Svalbard yaşamak i̇çin uygun bir yer mi?Bu gelişme kulağa heyecan verici gelse de, Svalbard'ı bir Avrupa hayali olarak görmek büyük bir hata olabilir. İşte Svalbard’daki zorlu yaşam şartları hakkında bilinmesi gerekenler:❄ Kanalizasyon sistemi yok, sıcak suya erişim sınırlı.❄ Gıda fiyatları Norveç’in ana karasından iki kat daha pahalı.❄ Gelen sebze ve meyveler genellikle bayat.❄ İnternet erişimi var ama pahalı.❄ Yollar yok, ulaşım yalnızca kar motosikleti veya tekneyle sağlanıyor.❄ Burada yaşamak Norveç ana karasında oturma hakkı kazandırmıyor.Kısacası, Norveç standartlarında bir yaşam hayali kuranlar için Svalbard büyük bir hayal kırıklığı olabilir!Svalbard'da i̇ş bulmak mümkün mü?Svalbard’da iş imkanları oldukça sınırlı. Burası yalnızca 2000 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim yeri. Eğer elektrik teknisyeni, motor ustası, balıkçı veya kar motosikleti tamircisi gibi mesleklerden birine sahipseniz iş bulma şansınız olabilir.Ancak beyaz yakalılar veya ofis çalışanları için istihdam alanı neredeyse yok. Birçok maceraperest Avrupalı, otel ve kafe işlerinde çalışmak için Svalbard’a gitmeye çalışıyor, ancak Norveççe bilenler her zaman öncelikli.Öte yandan, Arktik araştırmalarında uzman olan bilim insanları için Svalbard, büyük bir fırsat sunuyor. Meteoroloji mühendisleri, iklim araştırmacıları ve doğa bilimcileri için kapılar açık!'Kıyamet Sığınağı' da oradaSvalbard Küresel Tohum Deposu, dünyanın en büyük tarım gen bankası olarak bilinir. Norveç’in Svalbard Takımadaları’nda, buzulların içine inşa edilen bu depo, olası bir küresel felaket, savaş veya iklim krizi durumunda dünyanın tarım ürünlerini korumak amacıyla tasarlanmıştır.📌 2008 yılında açılan depo, -18°C sıcaklıkta tutulan 1 milyondan fazla tohum örneğini barındırıyor.📌 Nükleer savaş, salgın veya iklim felaketlerine karşı, insanlığın tarımsal geleceğini güvence altına almak için kuruldu.📌 Depo, dünyanın dört bir yanından gelen tohumların yedeklenmesini sağlıyor ve ülkeler kendi tohumlarını burada saklayabiliyor.📌 Konumu, soğuk iklimi ve jeopolitik güvenliği nedeniyle özel olarak seçildi.Burası kıyamet sonrası insanlığın tarımı yeniden başlatabileceği bir "hayat sigortası" olarak görülüyor.Türkiye'nin Arktik Bölgedeki hedefleri neler?Türkiye, son yıllarda Arktik bölgesine yönelik bilimsel seferler düzenleyerek bu bölgedeki varlığını artırıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri’nin dördüncüsü (TASE-IV), 26 Haziran - 25 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlandı.Bu yeni anlaşma sayesinde, Türkiye’nin Arktik bölgedeki bilimsel ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

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