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Karahantepe’de saklanan sır açığa çıkıyor: Binlerce yıllık bilgiyi saklayan 'koruma kalkanı' inşa edilecek
Karahantepe’de saklanan sır açığa çıkıyor: Binlerce yıllık bilgiyi saklayan 'koruma kalkanı' inşa edilecek
Sputnik Türkiye
Karahantepe’de büyük sır açığa çıkıyor! Binlerce yıllık gizemli yapılar ve taşlara kazınan figürler artık daha güçlü korunacak. Geleceğe Miras Projesi ile 5 bin metrekarelik kazı alanı özel bir koruma çatısıyla kaplanıyor!
2025-03-10T11:45+0300
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arkeolojik kazı
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Şanlıurfa’da yürütülen kazı çalışmalarıyla insanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, binlerce yıllık geçmişini gelecek nesillere aktarmak için yeni bir adım atıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Geleceğe Miras Projesi’nin başladığını duyurdu.Bakan Ersoy açıklamasında, "Karahantepe: Geçmişi Korumak, Geleceğe Taşımak… Binlerce yıl öncesinden gelen bir miras… İnsanlık tarihinin sessiz tanıkları, taşlara kazınmış hikâyeler… Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.5 bin metrekarelik alan koruma altına alınıyorDünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilen Karahantepe, M.Ö. 9. binyıla tarihleniyor ve içinde insan ve hayvan figürleriyle süslenmiş anıtsal yapılar barındırıyor. Geçtiğimiz yaz keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihî önemini bir kez daha ortaya koymuştu.Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu dev proje sayesinde tamamen koruma altına alınacak.Tarihi dokuya uyumlu, modern koruma çatısıYeni inşa edilecek koruma çatısı, Karahantepe’nin doğal yapısını bozmadan kazı alanının korunmasını sağlayacak. Proje kapsamında:✅ Dalgalı formuyla araziye organik uyum sağlayan bir yapı inşa edilecek.✅ Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar, yapının iç ortam konforunu artıracak.✅ Kolon sayısı en aza indirilerek, estetik ve işlevsellik bir arada sunulacak.✅ Gelecekteki kazı çalışmaları için genişleme ve adaptasyon imkânı sağlanacak.Kültürel mirasın korunması için atılan bu adım, Karahantepe'yi geleceğe taşıyacak önemli bir proje olarak öne çıkıyor.Karahantepe: İnsanlık tarihinin kayıp sayfaları burada mı saklı?Göbeklitepe’ye yakınlığıyla dikkat çeken Karahantepe, insanlık tarihinin en eski ritüel alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kazı çalışmaları ilerledikçe taşlara kazınmış bilinmeyen semboller, figürler ve anıtsal yapılar gün yüzüne çıkıyor.Arkeologlar, Karahantepe’de insanoğlunun avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişinin izlerini arıyor. Bu yeni koruma çatısı ile birlikte, binlerce yıllık gizem daha fazla gün ışığına çıkacak ve geçmişin sırları korunarak geleceğe taşınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tarih-oncesi-gizem-karahantepede-calisan-arkeologlar-beyaz-kiyafetlerle-portal-kapisi-arayan-1090251720.html
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karahantepe keşifleri, karahantepe kazı çalışmaları, karahantepe göbeklitepe bağlantısı, karahantepe’de neler bulundu, karahantepe insanlık tarihi, karahantepe son dakika haberleri, karahantepe arkeolojik buluntular, şanlıurfa karahantepe kazıları, karahantepe koruma çatısı, geleceğe miras projesi karahantepe, karahantepe yeni keşifler, karahantepe tarihi yapılar, karahantepe’de hangi eserler bulundu, karahantepe kazı alanı genişletiliyor mu, karahantepe nerede

Karahantepe’de saklanan sır açığa çıkıyor: Binlerce yıllık bilgiyi saklayan 'koruma kalkanı' inşa edilecek

11:45 10.03.2025
© AATürkiye'de Karahantepe'ye özel ödül
Türkiye'de Karahantepe'ye özel ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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İnsanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Karahantepe, artık daha güçlü korunacak! Geleceğe Miras Projesi kapsamında 5 bin metrekarelik kazı alanı özel bir koruma çatısıyla kaplanarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmesini önleyecek.
Şanlıurfa’da yürütülen kazı çalışmalarıyla insanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, binlerce yıllık geçmişini gelecek nesillere aktarmak için yeni bir adım atıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Geleceğe Miras Projesi’nin başladığını duyurdu.
Bakan Ersoy açıklamasında, "Karahantepe: Geçmişi Korumak, Geleceğe Taşımak… Binlerce yıl öncesinden gelen bir miras… İnsanlık tarihinin sessiz tanıkları, taşlara kazınmış hikâyeler… Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 bin metrekarelik alan koruma altına alınıyor

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilen Karahantepe, M.Ö. 9. binyıla tarihleniyor ve içinde insan ve hayvan figürleriyle süslenmiş anıtsal yapılar barındırıyor. Geçtiğimiz yaz keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihî önemini bir kez daha ortaya koymuştu.
Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu dev proje sayesinde tamamen koruma altına alınacak.

Tarihi dokuya uyumlu, modern koruma çatısı

Yeni inşa edilecek koruma çatısı, Karahantepe’nin doğal yapısını bozmadan kazı alanının korunmasını sağlayacak. Proje kapsamında:
Dalgalı formuyla araziye organik uyum sağlayan bir yapı inşa edilecek.
Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar, yapının iç ortam konforunu artıracak.
Kolon sayısı en aza indirilerek, estetik ve işlevsellik bir arada sunulacak.
Gelecekteki kazı çalışmaları için genişleme ve adaptasyon imkânı sağlanacak.
Kültürel mirasın korunması için atılan bu adım, Karahantepe'yi geleceğe taşıyacak önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

Karahantepe: İnsanlık tarihinin kayıp sayfaları burada mı saklı?

Göbeklitepe’ye yakınlığıyla dikkat çeken Karahantepe, insanlık tarihinin en eski ritüel alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kazı çalışmaları ilerledikçe taşlara kazınmış bilinmeyen semboller, figürler ve anıtsal yapılar gün yüzüne çıkıyor.
Arkeologlar, Karahantepe’de insanoğlunun avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişinin izlerini arıyor. Bu yeni koruma çatısı ile birlikte, binlerce yıllık gizem daha fazla gün ışığına çıkacak ve geçmişin sırları korunarak geleceğe taşınacak.
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
YAŞAM
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
11 Kasım 2024, 10:54
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