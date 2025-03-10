https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/milli-atici-yusuf-dikec-ve-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1094367075.html
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde büyük... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T21:00+0300
2025-03-10T21:00+0300
2025-03-10T21:00+0300
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türkiye, yusuf dikeç, altın madalya
türkiye, yusuf dikeç, altın madalya
Milli atıcı Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan altın madalya kazandı
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. İkili, mücadele ettikleri finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.