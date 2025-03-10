Milli atıcı Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan altın madalya kazandı

© AA / Gençlik ve Spor Bakanlığı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan © AA / Gençlik ve Spor Bakanlığı

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. İkili, mücadele ettikleri finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.