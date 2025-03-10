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Meteoroloji'den 'sıcaklıklar rekor kıracak' uyarısı: 30 dereceyi bulacak, bahar yaşanmadan yaz geliyor
Meteoroloji'den 'sıcaklıklar rekor kıracak' uyarısı: 30 dereceyi bulacak, bahar yaşanmadan yaz geliyor
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Meteoroloji uyardı! Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerine çıkacak. Akdeniz 30°C, İç Anadolu 26°C, Marmara 25°C’ye ulaşacak. Peki, hava durumu nasıl olacak, yağış beklenen iller hangileri?
2025-03-10T07:41+0300
2025-03-10T07:42+0300
meteoroloji
yaşam
i̇zmir
doğu anadolu
akdeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
batman
sabah
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde yağışsız ve sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz’de 30°C, İç Anadolu’da 25-26°C, Marmara’da ise 25°C sıcaklık beklendiğini belirten Çelik, bu durumun mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu vurguladı.İstanbul’da hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 21-22°C’ye, İzmir’de ise 25-26°C’ye ulaşması öngörülüyor. Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Bazı bölgelerde yağış bekleniyorHer ne kadar genel olarak sıcak hava etkili olacak olsa da bazı bölgelerde yağış görülebilir. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Öte yandan, çarşamba ve perşembe günleri Edirne ve Çanakkale çevrelerinde de kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları olası yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.Yeni hafta yağışlı başlıyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada bazı bölgelerde şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.Bölge bölge hava durumu tahmini📌 Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İstanbul 15°C, Edirne 21°C, Kocaeli 20°C.📌 Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde sis görülebilir. İzmir 22°C, Denizli 24°C, Muğla 19°C.📌 Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava hakim. Antalya 20°C, Adana 24°C, Mersin 20°C.📌 İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 21°C, Konya 20°C, Nevşehir 19°C.📌 Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde sis görülebilir. Trabzon 12°C, Samsun 14°C, Bolu 21°C.📌 Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, yüksek kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Erzurum 7°C, Malatya 19°C, Van 8°C.📌 Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır 21°C, Gaziantep 21°C, Şanlıurfa 22°C.Uzmanlardan uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanmaya dikkatMeteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, Marmara, Ege ve Karadeniz’de ise pus ve sisin etkili olabileceği aktarıldı.
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Meteoroloji'den 'sıcaklıklar rekor kıracak' uyarısı: 30 dereceyi bulacak, bahar yaşanmadan yaz geliyor

07:41 10.03.2025 (güncellendi: 07:42 10.03.2025)
© AA / Murat Şengülİstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA / Murat Şengül
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Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla yükseliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sıcaklıkların 3-4 derece artacağını, mevsim normallerinin 8-12 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Akdeniz’de 30°C, İç Anadolu’da 26°C, Marmara’da 25°C’ye ulaşması beklenen sıcaklıklar, İstanbul’da 22°C’yi, İzmir’de 26°C’yi bulacak. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, ülke genelinde yağışsız ve sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek. Özellikle Akdeniz’de 30°C, İç Anadolu’da 25-26°C, Marmara’da ise 25°C sıcaklık beklendiğini belirten Çelik, bu durumun mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu vurguladı.
İstanbul’da hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 21-22°C’ye, İzmir’de ise 25-26°C’ye ulaşması öngörülüyor. Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Her ne kadar genel olarak sıcak hava etkili olacak olsa da bazı bölgelerde yağış görülebilir. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan, çarşamba ve perşembe günleri Edirne ve Çanakkale çevrelerinde de kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları olası yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yeni hafta yağışlı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada bazı bölgelerde şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

Bölge bölge hava durumu tahmini

📌 Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İstanbul 15°C, Edirne 21°C, Kocaeli 20°C.
📌 Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde sis görülebilir. İzmir 22°C, Denizli 24°C, Muğla 19°C.
📌 Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık hava hakim. Antalya 20°C, Adana 24°C, Mersin 20°C.
📌 İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 21°C, Konya 20°C, Nevşehir 19°C.
📌 Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde sis görülebilir. Trabzon 12°C, Samsun 14°C, Bolu 21°C.
📌 Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, yüksek kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Erzurum 7°C, Malatya 19°C, Van 8°C.
📌 Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır 21°C, Gaziantep 21°C, Şanlıurfa 22°C.

Uzmanlardan uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, Marmara, Ege ve Karadeniz’de ise pus ve sisin etkili olabileceği aktarıldı.
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