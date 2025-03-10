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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/beklenen-aciklama-bugun-emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-iste-masadaki-rakamlar-1094339895.html
Beklenen açıklama bugün, emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Beklenen açıklama bugün, emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi 2024 için zam beklentisi arttı! Hükümet, 4 farklı zam formülü üzerinde çalışıyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye ödeme tarihi ve zam oranı hakkında tüm detaylar
2025-03-10T07:22+0300
2025-03-10T07:44+0300
ekonomi̇
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
mali
ak parti
hazine
meclis
tl
ikramiye
i̇kramiye
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Emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisi giderek artarken, hükümet cephesinde konuya ilişkin yoğun mesai harcanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirerek, ikramiye zammının bütçeye getireceği mali yükü değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili bazı isimler yer aldı.Toplantıda 500 TL, 750 TL, 1000 TL ve 2000 TL olmak üzere dört farklı zam senaryosu masaya yatırıldı. Bu çerçevede, 4000 TL’lik yeni ikramiye tutarının öne çıktığı belirtiliyor. Hükümetin bugün veya hafta başında resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Hangi zam formülü daha güçlü?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bayram ikramiyesi zammına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Geçen hafta yapılan toplantıda, 3000 TL olan mevcut ikramiyeye 500 TL, 750 TL, 1000 TL ve 2000 TL ekleme yapılabileceği değerlendirildi. Ancak en güçlü ihtimalin 1000 TL’lik artış olduğu ve yeni tutarın 4000 TL olacağı öne sürülüyor.Buna göre, eğer 500 TL’lik zam yapılırsa, bütçeye 16.5 milyar TL, 750 TL zam durumunda 25 milyar TL, 1000 TL zam durumunda 34.5 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor. 2000 TL’lik bir artışın ise yıllık 70.5 milyar TL bütçeye yük getireceği belirtiliyor.Hükümetin en güçlü formül olarak 1000 TL artışı değerlendirdiği, bu durumda yıllık maliyetin 133.5 milyar TL’ye ulaşacağı ifade ediliyor.Bayram i̇kramiyesi zammı bugün açıklanır mı?Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kararın bu hafta içinde duyurulması ve ardından Meclis sürecinin başlatılması planlanıyor.Özellikle emekli maaşlarına yapılacak genel düzenlemelerle birlikte, bayram ikramiyesi artışının torba yasa içinde yer alması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak düzenleme, Genel Kurul aşamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak.İkramiyeler ne zaman ödenecek?Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi konusunda kesin bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta içinde ödenmesi bekleniyor.Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacağı için, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor. Alternatif olarak, emekli maaş ödeme takvimine göre tahsis numaralarının son hanesine bağlı olarak 17-28 Mart tarihleri arasında da ödeme yapılabilir.Ödemelerin net tarihi, düzenlemenin Meclis’ten geçmesi ve SGK tarafından resmi duyuru yapılmasıyla kesinleşecek.
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emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi zam geldi mi, emekli ikramiyesi ne zaman açıklanacak, emekli ikramiyesi 4000 tl olacak mı, bayram ikramiyesi ödeme tarihi, emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak, hükümet emekli ikramiyesi açıklaması, emekliye zamlı ikramiye, emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme takvimi, emekli bayram ikramiyesi artışı, bayram ikramiyesi zam oranı, 2025 bayram ikramiyesi son durum,

Beklenen açıklama bugün, emekliye bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

07:22 10.03.2025 (güncellendi: 07:44 10.03.2025)
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi zammı beklentisiyle hükümetin açıklamalarına odaklandı. AK Parti kurmayları, ikramiye artışına yönelik toplantılar düzenlerken, 4 farklı zam formülü masada bulunuyor. En güçlü senaryoya göre emeklilerin bayram ikramiyelerinin 4000 TL olması bekleniyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisi giderek artarken, hükümet cephesinde konuya ilişkin yoğun mesai harcanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirerek, ikramiye zammının bütçeye getireceği mali yükü değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili bazı isimler yer aldı.
Toplantıda 500 TL, 750 TL, 1000 TL ve 2000 TL olmak üzere dört farklı zam senaryosu masaya yatırıldı. Bu çerçevede, 4000 TL’lik yeni ikramiye tutarının öne çıktığı belirtiliyor. Hükümetin bugün veya hafta başında resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Hangi zam formülü daha güçlü?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bayram ikramiyesi zammına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Geçen hafta yapılan toplantıda, 3000 TL olan mevcut ikramiyeye 500 TL, 750 TL, 1000 TL ve 2000 TL ekleme yapılabileceği değerlendirildi. Ancak en güçlü ihtimalin 1000 TL’lik artış olduğu ve yeni tutarın 4000 TL olacağı öne sürülüyor.
Buna göre, eğer 500 TL’lik zam yapılırsa, bütçeye 16.5 milyar TL, 750 TL zam durumunda 25 milyar TL, 1000 TL zam durumunda 34.5 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor. 2000 TL’lik bir artışın ise yıllık 70.5 milyar TL bütçeye yük getireceği belirtiliyor.
Hükümetin en güçlü formül olarak 1000 TL artışı değerlendirdiği, bu durumda yıllık maliyetin 133.5 milyar TL’ye ulaşacağı ifade ediliyor.

Bayram i̇kramiyesi zammı bugün açıklanır mı?

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının ardından kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kararın bu hafta içinde duyurulması ve ardından Meclis sürecinin başlatılması planlanıyor.
Özellikle emekli maaşlarına yapılacak genel düzenlemelerle birlikte, bayram ikramiyesi artışının torba yasa içinde yer alması bekleniyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak düzenleme, Genel Kurul aşamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi konusunda kesin bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta içinde ödenmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacağı için, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılabileceği öngörülüyor. Alternatif olarak, emekli maaş ödeme takvimine göre tahsis numaralarının son hanesine bağlı olarak 17-28 Mart tarihleri arasında da ödeme yapılabilir.
Ödemelerin net tarihi, düzenlemenin Meclis’ten geçmesi ve SGK tarafından resmi duyuru yapılmasıyla kesinleşecek.
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