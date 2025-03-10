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Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?
Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?
Sputnik Türkiye
X çöktü mü? Kullanıcılar, 10 Mart’ta X’e erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Akış yenilenmiyor, gönderiler paylaşılmıyor, giriş hatası alınıyor. Peki, X ne zaman düzelecek?
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twitter
x
yaşam
internet
internet
i̇nternet
internet sitesi
i̇nternet erişimi
sosyal medya
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X kullanıcıları, 10 Mart öğlen 12.20 saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti. Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti.Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.Downdetector verileri kesintiyi doğruluyorHenüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector platformu, kullanıcı raporlarına göre kısa süreli erişim sorunu yaşandığını grafiklerle duyurdu. Buna göre Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector’e göre:✅ En fazla şikayet, gönderi paylaşımı ve akış yenileme ile ilgili oldu.✅ Bazı kullanıcılar giriş yaparken hata aldığını belirtti.✅ Kesinti küresel ölçekte yaşanmış olabilir.İnternet genelinde bir sorun var mı?Bazı kullanıcılar, X’e erişim sorunu yaşarken diğer platformlarda da gecikmeler olup olmadığını merak ediyor. Ancak, şu an için genel bir internet arızası veya küresel çapta büyük bir kesinti rapor edilmedi.
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twitter çöktü mü, twitter çöktü mü son dakika, twitter niye çöktü, x çöktü, x çöktü mü, x neden açılmıyor, x erişim sorunu, x hata veriyor, x gönderi paylaşılmıyor, x akış yenilenmiyor, x giriş yapılamıyor, x kesinti mi var
twitter çöktü mü, twitter çöktü mü son dakika, twitter niye çöktü, x çöktü, x çöktü mü, x neden açılmıyor, x erişim sorunu, x hata veriyor, x gönderi paylaşılmıyor, x akış yenilenmiyor, x giriş yapılamıyor, x kesinti mi var

Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?

13:01 10.03.2025 (güncellendi: 13:03 10.03.2025)
© Fotoğraf : Twitter Twitter yeni logo - X
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Popüler sosyal medya platformu X’e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, 10 Mart günü "X çöktü mü?" "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" sorularını gündeme taşıdı. Downdetector verileri, platformda kısa süreli kesintiler yaşandığını gösteriyor. İşte detaylar…
X kullanıcıları, 10 Mart öğlen 12.20 saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti. Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti.
Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.

Downdetector verileri kesintiyi doğruluyor

Henüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector platformu, kullanıcı raporlarına göre kısa süreli erişim sorunu yaşandığını grafiklerle duyurdu. Buna göre Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector’e göre:
En fazla şikayet, gönderi paylaşımı ve akış yenileme ile ilgili oldu.
Bazı kullanıcılar giriş yaparken hata aldığını belirtti.
Kesinti küresel ölçekte yaşanmış olabilir.

İnternet genelinde bir sorun var mı?

Bazı kullanıcılar, X’e erişim sorunu yaşarken diğer platformlarda da gecikmeler olup olmadığını merak ediyor. Ancak, şu an için genel bir internet arızası veya küresel çapta büyük bir kesinti rapor edilmedi.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
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