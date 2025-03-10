https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/kullanicilar-twittera-erisim-sorunu-yasiyor-x-coktu-mu-1094352269.html

Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?

Kullanıcılar Twitter'a erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?

Sputnik Türkiye

X çöktü mü? Kullanıcılar, 10 Mart’ta X’e erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Akış yenilenmiyor, gönderiler paylaşılmıyor, giriş hatası alınıyor. Peki, X ne zaman düzelecek?

2025-03-10T13:01+0300

2025-03-10T13:01+0300

2025-03-10T13:03+0300

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X kullanıcıları, 10 Mart öğlen 12.20 saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti. Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti.Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.Downdetector verileri kesintiyi doğruluyorHenüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector platformu, kullanıcı raporlarına göre kısa süreli erişim sorunu yaşandığını grafiklerle duyurdu. Buna göre Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.Downdetector’e göre:✅ En fazla şikayet, gönderi paylaşımı ve akış yenileme ile ilgili oldu.✅ Bazı kullanıcılar giriş yaparken hata aldığını belirtti.✅ Kesinti küresel ölçekte yaşanmış olabilir.İnternet genelinde bir sorun var mı?Bazı kullanıcılar, X’e erişim sorunu yaşarken diğer platformlarda da gecikmeler olup olmadığını merak ediyor. Ancak, şu an için genel bir internet arızası veya küresel çapta büyük bir kesinti rapor edilmedi.

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