https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/bilim-insanlari-duyurdu-erken-felc-gecirecek-kan-grubu-aciklandi-1094365256.html

Bilim insanları duyurdu: Erken felç geçirecek kan grubu açıklandı

Bilim insanları duyurdu: Erken felç geçirecek kan grubu açıklandı

Sputnik Türkiye

ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin erken yaşta felç geçirme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T19:05+0300

2025-03-10T19:05+0300

2025-03-10T19:05+0300

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Kan grubunun erken yaşta felç riskini etkileyebileceği, özellikle A grubunda riskin daha yüksek, 0 grubunda ise daha düşük olduğu ortaya çıktı.Bilim insanları kan grubuna göre erken yaşta felç geçirme riskinin değiştiğini ortaya çıkardı. Maryland Üniversitesi'nden uzmanlar, 0 kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme ihtimalinin daha düşük olduğunu ancak A kan grubunu taşıyanların daha yüksek risk taşıdığını tespit etti.600 bin kişi incelendiNörolog Dr. Steven J. Kittner ve ekibi, 18-59 yaş aralığındaki 17 bin felçli hasta ile yaklaşık 600 bin sağlıklı bireyin verilerini içeren 48 genetik çalışmayı analiz etti. Araştırma sonucunda, A, AB, B ve 0 kan gruplarını belirleyen genler ile erken felç riski arasında bir bağlantı bulundu. Buna göre, A kan grubuna sahip kişilerin erken felç geçirme riski yüzde 16 daha fazla çıkarken 0 kan grubundakilerde ise bu risk yüzde 12 daha az çıktı.Kan pıhtılaşması risk faktörü olabilirDr. Kittner, A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını tam olarak bilmediklerini, ancak bunun kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti. Trombositler ve kan damarlarını kaplayan hücrelerin kan pıhtılarının oluşumunda önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Kan pıhtılarının beyne giden kan akışını engelleyerek felce neden olabildiği ve A kan grubuna sahip kişilerin bacaklarda kan pıhtısı oluşumuna (venöz tromboz) daha yatkın olduğu açıklandı.A kan grubuna sahip kişilerin bu sonuçlara dayanarak paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Kittner "Felç riskinin artmasına neden olan mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.

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