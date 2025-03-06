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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bilim-insanlari-bagisiklik-sisteminin-bilinmeyen-bir-yonunu-kesfetti-vucudumuz-dogal-antibiyotik-1094266559.html
Bilim insanları, bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir yönünü keşfetti: 'Vücudumuz doğal antibiyotik üretiyor'
Bilim insanları, bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir yönünü keşfetti: 'Vücudumuz doğal antibiyotik üretiyor'
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, bağışıklık sisteminin daha önce bilinmeyen bir bölümünü keşfetti. Araştırmacılar, vücutta proteinleri geri dönüştürmekle görevli olan... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T21:43+0300
2025-03-06T21:43+0300
dünya
antibiyotik
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Yeni araştırmaya göre, bağışıklık sistemi bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için doğal antibiyotikler üretiyor.Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, proteazom isimli bir hücrenin bakteriyel enfeksiyona uğradığını tespit ettiğinde yapısını ve işlevini değiştirdiği belirlendi. Araştırmacılar, vücutta proteinleri geri dönüştürmekle görevli olan proteazom adlı yapının, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için yeni bir mekanizma geliştirdiğini ortaya çıkardı. Keşfin, enfeksiyonlara karşı nasıl korunduğumuz konusundaki bilgiyi kökten değiştireceği ifade edildi.Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Prof. Yifat Merbl, "Bu gerçekten heyecan verici çünkü bunun gerçekleştiğini daha önce bilmiyorduk. Vücudumuzdaki tüm hücrelerde gerçekleşen ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunma sağlayan yepyeni bir bağışıklık mekanizması keşfettik" dedi. Araştırmacılar, bu doğal antibiyotikleri bulmak için 'çöplük dalışı' olarak adlandırdıkları bir süreçten geçti. Laboratuvarda yetiştirilen bakteriler ve zatürre ile sepsis geçiren fareler üzerinde yapılan testlerde, bu doğal antibiyotiklerin mevcut bazı antibiyotiklerle karşılaştırılabilir sonuçlar verdiği görüldü.Imperial College London'da immünolog olan Prof. Daniel Davis, bulguların 'son derece provokatif ve çok ilginç' olduğunu belirterek, bu keşfin vücudumuzun enfeksiyonlarla nasıl savaştığına dair anlayışımızı değiştirdiğini söyledi. Ancak bu bulguların yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesi fikrinin henüz test edilmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bilim-insanlari-duyurdu-yiyeceklerin-tatlari-dijital-veriye-donusturuldu--1094125562.html
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antibiyotik, antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere dirençli bakteri, bakteri, süper bakteri, et yiyen bakteri, salmonella bakterisi, e coli bakterisi nedir, bakteriyel enfeksiyon, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık

Bilim insanları, bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir yönünü keşfetti: 'Vücudumuz doğal antibiyotik üretiyor'

21:43 06.03.2025
© TwitterAntibiyotik
Antibiyotik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Bilim insanları, bağışıklık sisteminin daha önce bilinmeyen bir bölümünü keşfetti. Araştırmacılar, vücutta proteinleri geri dönüştürmekle görevli olan proteazom adlı yapının, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için yeni bir mekanizma geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu keşfin, vücudun antibiyotik direncine karşı çözüm olacağı açıklandı.
Yeni araştırmaya göre, bağışıklık sistemi bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için doğal antibiyotikler üretiyor.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, proteazom isimli bir hücrenin bakteriyel enfeksiyona uğradığını tespit ettiğinde yapısını ve işlevini değiştirdiği belirlendi. Araştırmacılar, vücutta proteinleri geri dönüştürmekle görevli olan proteazom adlı yapının, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmak için yeni bir mekanizma geliştirdiğini ortaya çıkardı. Keşfin, enfeksiyonlara karşı nasıl korunduğumuz konusundaki bilgiyi kökten değiştireceği ifade edildi.
Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Prof. Yifat Merbl, "Bu gerçekten heyecan verici çünkü bunun gerçekleştiğini daha önce bilmiyorduk. Vücudumuzdaki tüm hücrelerde gerçekleşen ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunma sağlayan yepyeni bir bağışıklık mekanizması keşfettik" dedi. Araştırmacılar, bu doğal antibiyotikleri bulmak için 'çöplük dalışı' olarak adlandırdıkları bir süreçten geçti. Laboratuvarda yetiştirilen bakteriler ve zatürre ile sepsis geçiren fareler üzerinde yapılan testlerde, bu doğal antibiyotiklerin mevcut bazı antibiyotiklerle karşılaştırılabilir sonuçlar verdiği görüldü.
Imperial College London'da immünolog olan Prof. Daniel Davis, bulguların 'son derece provokatif ve çok ilginç' olduğunu belirterek, bu keşfin vücudumuzun enfeksiyonlarla nasıl savaştığına dair anlayışımızı değiştirdiğini söyledi. Ancak bu bulguların yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesi fikrinin henüz test edilmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağını vurguladı.
Sebze ve meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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Bilim insanları duyurdu: Yiyeceklerin tatları dijital veriye dönüştürüldü
2 Mart, 18:29
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