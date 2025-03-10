https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/bankalar-faiz-oranlarini-guncelledi-1-milyon-tlnin-yeni-getirisi-sasirtti-200-bin-tl-kredinin-aylik-1094357173.html

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin yeni getirisi şaşırttı, 200 bin TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?

Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon TL’nin yeni getirisi şaşırttı, 200 bin TL kredinin aylık ödemesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası faiz indirdi, bankalar mevduat ve kredi faizlerini güncelledi! 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? 200 bin TL kredi çekenler aylık ne ödeyecek? İşte güncel faiz oranları ve detaylı hesaplamalar!

2025-03-10T17:13+0300

2025-03-10T17:13+0300

2025-03-10T17:13+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42.5 seviyesine çekti. Faiz indiriminin ardından mevduat faizleri ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellenmeye başladı.Örneğin, daha önce en yüksek faiz oranı yüzde 47 kısa vadeli mevduat teklifleri yüzde 42-44 aralığına kadar geriledi. ​Ancak mevduat getirilerini azaltan bir diğer faktör de stopaj artışı oldu.Ancak mevduat getirilerini azaltan bir diğer faktör de stopaj artışı oldu. Şubat ayı itibarıyla mevduat faizlerinde stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Stopaj, yatırılan toplam tutar üzerinden değil, elde edilen faiz geliri üzerinden hesaplanıyor. Bu artış, mevduat sahiplerinin faiz gelirlerini doğrudan düşürdü.Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?Örneğin, bugün itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi yüzde 42.5 faiz oranıyla 31 bin 671 TL oldu. Bazı bankalar ise sadece yeni müşterilerine yüzde 47-48 arasında faiz uygulamaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak yüzde 47 faiz oranıyla 31 günlük mevduat getirisi 35 bin 025 TL olarak hesaplandı.İhtiyaç kredisi faizlerinde belirgin değişim yokFaiz indiriminin ardından bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş yapmadı. Bu durum, kredi maliyetlerinin yüksek kalmasına neden oluyor. Özellikle 12 ay vadeli 200 bin TL’lik kredi için faiz oranları dikkat çekici seviyelerde.Bugün itibarıyla en yüksek ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 4.95 olarak hesaplandı. Bu oranla aylık taksit 24 bin 427 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 294 bin 280 TL’ye ulaştı.Tüketici kredilerinde güncel tablo: 200 bin liranın faizi ve geri ödeme tutarı ne kadar?Daha düşük faiz oranı sunan bankalar da mevcut. 200 bin TL için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 3.54 olarak belirlendi. Bu faiz oranıyla aylık taksit tutarı 22 bin 061 TL olurken, toplam geri ödeme 265 bin 887 seviyesinde gerçekleşti.

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