https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bankalar-konut-kredisinde-yarisa-girdi-1-milyon-tl-icin-guncel-aylik-taksitler-belli-oldu-1094024598.html

Bankalar konut kredisinde yarışa girdi: 1 milyon TL için güncel aylık taksitler belli oldu

Bankalar konut kredisinde yarışa girdi: 1 milyon TL için güncel aylık taksitler belli oldu

Sputnik Türkiye

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için faiz oranları yeniden düşüşe geçti. Daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T09:13+0300

2025-02-27T09:13+0300

2025-02-27T09:13+0300

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Yeni yıl itibarıyla konut kredisi faizlerinde sınırlı bir düşüş yaşanırken, seviyeler hâlâ yüksek. Daha önce bazı bankalar yüzde 3.05 faiz oranı sunarken, şu an en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.74’e kadar geriledi.Uzmanlar, Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta yapacağı toplantının faizlerin geleceği açısından kritik olacağını belirtiyor. Piyasalar 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklerken, bu durum konut kredisi faizlerini de doğrudan etkileyebilir.1 Milyon tl kredi i̇çin aylık taksit ne kadar oldu?Faizlerin düşmesiyle birlikte, 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık ödemelerinde önemli bir fark oluştu.Önceki dönemde:🔹 Faiz oranı: %3.05🔹 120 ay vade🔹 Aylık taksit: 31.352 TL🔹 Toplam geri ödeme: 3.762.260 TLMevcut durumda (yüzde 2.74 faiz oranıyla):🔹 Aylık taksit: 28.512 TL🔹 Toplam geri ödeme: 3.421.494 TLBuna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan bir kişi her ay 2.840 TL daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340.766 TL daha az ödeme yapmış olacak.Gayrimenkul uzmanı: 'İkinci el konutlar daha cazip'Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada konut kredisi faizlerinde düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:“Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda piyasalar 250 baz puanlık bir indirim bekliyor diyebiliriz.”Özelmacıklı ayrıca, mevcut koşullarda ikinci el konutların daha avantajlı olduğunu belirtti:“Ülkemizde birçok farklı ilde uygun fiyatlı ikinci el gayrimenkuller bulunuyor. Bu gayrimenkuller kendini 14-15 yıl içinde amorti edebiliyor. Önümüzdeki dönemde konut ihtiyacına bağlı olarak ikinci el piyasası daha cazip hale gelebilir.”Konut satışlarında rekor artışFaizlerdeki düşüş eğilimi konut satışlarına da yansıdı. Ocak ayında Türkiye genelinde 112 bin 173 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.7’lik bir artışa işaret ediyor.Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, fiyatlar son 1 yılda reel olarak yüzde 7.2 oranında azaldı. Ancak, enflasyon etkisiyle konut fiyatları belli bir seviyeye ulaşmaya çalışıyor.Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatları şu şekilde:🏠 Türkiye geneli: 31.000 TL🏠 İstanbul: 42.000 TL🏠 Ankara: 24.000 TL🏠 İzmir: 36.000 TLKira fiyatları satılıklardan daha hızlı arttıKiralık konut fiyatları da hızla yükselmeye devam ediyor. Son verilere göre, kiralarda metrekare bazında yüzde 45 oranında artış yaşandı. Bu artış, satılık konut fiyatlarının önüne geçmiş durumda.Ocak ayında yapılan konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutlardan oluştu. Bu da ikinci el konutların piyasada daha fazla talep gördüğünü gösteriyor.Bankalar konut kredisinde rekabeti kızıştırıyorUzmanlar, bankaların önümüzdeki dönemde konut kredisi faiz oranlarında daha rekabetçi bir strateji izleyeceğini düşünüyor. Özelmacıklı şunları kaydetti:"Ben önümüzdeki süreçte bankaların konut kredisinde biraz daha rekabetçi bir koşulda ilerleyeceklerini değerlendiriyorum. Bankalar zaten fiyat artışı yaşandığında risklerini gayrimenkul tarafında minimize ediyorlar. Marttan sonra mevduat faizinden çıkışların artacağını bunun borsaya, gayrimenkul piyasalarına avantaj sağlayacağını değerlendiriyorum. Bu durum gayrimenkul fiyatlarını nispeten yukarı yönlü hareketlendirebilir."Faizler daha da düşer mi?Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının çok büyük düşüşler göstermesi beklenmiyor. Ancak, 2025’in başlarında konut kredisi faizlerinin yüzde 2’nin altına inebileceği tahmin ediliyor. Gayrimenkul uzmanı, "Açıkçası beklemiyoruz. Bu sınırlı bir şekilde hareket edecek. Önümüzdeki yıl ocak-şubat aylarında konut kredisi faizlerinin yüzde 2’nin altında olduğunu görebileceğiz. Belki 2026’nın ikinci çeyreğinde yüzde 1 seviyelerine yaklaşabilir. Mevcutta yüzde 2.74 faiz oranı 3-5 ay içinde yüzde 1.80’e düşer gibi bir durum olmayacak" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html

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