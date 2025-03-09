https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/yetim-maasi-alabilmek-icin-yapilan-hileli-bosanmalara-takip-ayliklar-faiziyle-geri-alinacak-1094329844.html

Yetim maaşı alabilmek için yapılan hileli boşanmalara takip: Aylıklar faiziyle geri alınacak

Yetim maaşı alabilmek için yapılan hileli boşanmalara takip: Aylıklar faiziyle geri alınacak

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T13:07+0300

2025-03-09T13:07+0300

2025-03-09T13:44+0300

ekonomi̇

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

boşanma

maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

Yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişi tespit edildi.Yetim maaşı almak için boşanıyorlarSGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.Aylıklar geri alınacakBu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.94 binden fazla kişinin sigortası iptal edildiSGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kademeli-emeklilik-cikacak-mi-sgk-uzmani--ciddi-bir-hareketlilik-var-diyerek-tarih-isaret-etti-1094275033.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yetim maaşı, yetim maaşı boşanma, hileli boşanma, sgk denetim