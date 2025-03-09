https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/yetim-maasi-alabilmek-icin-yapilan-hileli-bosanmalara-takip-ayliklar-faiziyle-geri-alinacak-1094329844.html
Yetim maaşı alabilmek için yapılan hileli boşanmalara takip: Aylıklar faiziyle geri alınacak
Yetim maaşı alabilmek için yapılan hileli boşanmalara takip: Aylıklar faiziyle geri alınacak
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-09T13:07+0300
2025-03-09T13:07+0300
2025-03-09T13:44+0300
ekonomi̇
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
boşanma
maaş
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Yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişi tespit edildi.Yetim maaşı almak için boşanıyorlarSGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.Aylıklar geri alınacakBu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.94 binden fazla kişinin sigortası iptal edildiSGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kademeli-emeklilik-cikacak-mi-sgk-uzmani--ciddi-bir-hareketlilik-var-diyerek-tarih-isaret-etti-1094275033.html
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yetim maaşı, yetim maaşı boşanma, hileli boşanma, sgk denetim
yetim maaşı, yetim maaşı boşanma, hileli boşanma, sgk denetim
Yetim maaşı alabilmek için yapılan hileli boşanmalara takip: Aylıklar faiziyle geri alınacak
13:07 09.03.2025 (güncellendi: 13:44 09.03.2025)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.
Yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişi tespit edildi.
Yetim maaşı almak için boşanıyorlar
SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.
2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.
Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.
94 binden fazla kişinin sigortası iptal edildi
SGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.
Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.
İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.