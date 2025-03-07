https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/kademeli-emeklilik-cikacak-mi-sgk-uzmani--ciddi-bir-hareketlilik-var-diyerek-tarih-isaret-etti-1094275033.html
Kademeli emeklilik çıkacak mı? SGK uzmanı 'ciddi bir hareketlilik var' diyerek tarih işaret etti
Kademeli emeklilik çıkacak mı? SGK uzmanı 'ciddi bir hareketlilik var' diyerek tarih işaret etti
Sputnik Türkiye
Kademeli emeklilik düzenlemesi gündemde! SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konunun Ankara’nın öncelikli maddelerinden biri olduğunu belirtti. Peki, kademeli emeklilik kimleri kapsayacak, şartları neler olacak? İşte, son açıklamalar ve beklenen çıkış tarihi
2025-03-07T09:34+0300
2025-03-07T09:34+0300
2025-03-07T09:34+0300
ekonomi̇
kademeli
kademeli emeklilik
emeklilik
emeklilik yaşı
prim
i̇sa karakaş
sgk
meclis
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Prim gün sayısını tamamlayamadığı için emekli olamayanlar, kademeli emeklilik düzenlemesini yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Mart 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu haktan yararlanamadı.Meclis’te ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken, kademeli emeklilik yeniden gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konunun ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu belirterek, "Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi" dedi.Kademeli emeklilik şartları ne olacak?Mevcut sistemde erkeklerde emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü aranıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartların esnetilmesi veya kademeli bir geçiş sürecinin getirilmesi bekleniyor.Karakaş, "Kademeli emeklilik konusu Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuştu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Bu süreç de sonunda çözülecek" ifadelerini kullandı.Kademeli emeklilik ne zaman çıkabilir?İsa Karakaş, düzenleme için kesin bir tarih vermezken, sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini belirtti. Karakaş, "Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir" diyerek, bekleyenlerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/benzinin-ardindan-motorine-indirim-geliyor-tabelalar-bu-gece-degisecek-1094274305.html
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kademeli, kademeli emeklilik, emeklilik, emeklilik yaşı, prim, i̇sa karakaş, sgk, meclis
kademeli, kademeli emeklilik, emeklilik, emeklilik yaşı, prim, i̇sa karakaş, sgk, meclis
Kademeli emeklilik çıkacak mı? SGK uzmanı 'ciddi bir hareketlilik var' diyerek tarih işaret etti
Prim gün sayısı sebebiyle emekli olamayanlar, kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konunun Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti. Peki, kademeli emeklilik kimleri kapsayacak, şartları neler olacak? İşte, kademeli emeklilikte son gelişmeler...
Prim gün sayısını tamamlayamadığı için emekli olamayanlar, kademeli emeklilik düzenlemesini yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Mart 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu haktan yararlanamadı.
Meclis’te ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken, kademeli emeklilik yeniden gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konunun ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu belirterek, "Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi" dedi.
Kademeli emeklilik şartları ne olacak?
Mevcut sistemde erkeklerde emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü aranıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartların esnetilmesi veya kademeli bir geçiş sürecinin getirilmesi bekleniyor.
Karakaş, "Kademeli emeklilik konusu Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuştu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Bu süreç de sonunda çözülecek" ifadelerini kullandı.
Kademeli emeklilik ne zaman çıkabilir?
İsa Karakaş, düzenleme için kesin bir tarih vermezken, sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini belirtti. Karakaş, "Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir" diyerek, bekleyenlerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı.