https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/gurelin-olumu-sonrasi-gozaltina-alinan-hale-nur-ozenden-mars-yolunu-sasirtmis-yorumu-basiniz-buyuk-1094329471.html

Gürel'in ölümü sonrası gözaltına alınan Hale Nur Özen'den 'Mars yolunu şaşırtmış' yorumu: 'Başınız büyük belaya girer'

Gürel'in ölümü sonrası gözaltına alınan Hale Nur Özen'den 'Mars yolunu şaşırtmış' yorumu: 'Başınız büyük belaya girer'

Sputnik Türkiye

Ormanda 4 gün kaybolmasının ardından bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölümü sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen "astrolomi" Hale Nur Özen... 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T12:44+0300

2025-03-09T12:44+0300

2025-03-09T12:44+0300

türki̇ye

ece gürel

astrolog

astroloji

klasik astroloji

mars

cadı

cadılık

cadılık zanaati

cadılık eğitimi

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Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alındı.Cadı zanaatı eğitimi, cadı zanaatı nedir?Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. Gürel'in hocası kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen. Özen, "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, Gürel'de birçok öğrencisinden biri.Ece Gürel kayıpken video paylaşmış: Öğrencilere sert uyarıÖzen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatıyor. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece Gürel hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Özen, kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.'Başınız büyük belaya girer'Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor:'Mars yönünü şaşırtmış'Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigi-iddia-edilmisti-hale-nur-ozen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094321484.html

türki̇ye

mars

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