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Gürel'in ölümü sonrası gözaltına alınan Hale Nur Özen'den 'Mars yolunu şaşırtmış' yorumu: 'Başınız büyük belaya girer'
Gürel'in ölümü sonrası gözaltına alınan Hale Nur Özen'den 'Mars yolunu şaşırtmış' yorumu: 'Başınız büyük belaya girer'
Sputnik Türkiye
Ormanda 4 gün kaybolmasının ardından bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölümü sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen "astrolomi" Hale Nur Özen... 09.03.2025, Sputnik Türkiye
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ece gürel
astrolog
astroloji
klasik astroloji
mars
cadı
cadılık
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cadılık eğitimi
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Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alındı.Cadı zanaatı eğitimi, cadı zanaatı nedir?Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. Gürel'in hocası kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen. Özen, "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, Gürel'de birçok öğrencisinden biri.Ece Gürel kayıpken video paylaşmış: Öğrencilere sert uyarıÖzen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatıyor. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece Gürel hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Özen, kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.'Başınız büyük belaya girer'Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor:'Mars yönünü şaşırtmış'Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigi-iddia-edilmisti-hale-nur-ozen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094321484.html
türki̇ye
mars
belgrad ormanı
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Gürel'in ölümü sonrası gözaltına alınan Hale Nur Özen'den 'Mars yolunu şaşırtmış' yorumu: 'Başınız büyük belaya girer'

12:44 09.03.2025
© AAEce Gürel
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2025
© AA
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Ormanda 4 gün kaybolmasının ardından bulunan ancak yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölümü sonrasında hakkında gözaltı kararı verilen "astrolomi" Hale Nur Özen, Gürel'in Mars gezegeni nedeniyle kaybolduğunu düşünüyor. Özen, Ece ile birlikte ders verdiği öğrencileri de sert bir dille uyarmış.
Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi de ele alındı.

Cadı zanaatı eğitimi, cadı zanaatı nedir?

Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. Gürel'in hocası kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden Hale Nur Özen. Özen, "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, Gürel'de birçok öğrencisinden biri.

Ece Gürel kayıpken video paylaşmış: Öğrencilere sert uyarı

Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatıyor. Özen bu videoyu çektiğinde Gürel 3 gündür kayıptı. Özen videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece Gürel konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. Gürel, öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece Gürel hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Özen, kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.
Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:
"Ece nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."
Özen, aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.

'Başınız büyük belaya girer'

Kendisinin yıldız haritasına bakarak Ece'nin kayboluşu konusunda bulgulara ulaştığını ima eden Özen, bir süre sonra, uyarısının dozunu artırıyor:
"Herhangi bir özel bilgi paylaşımı yapmayacağız. Her öğrencimizin natal bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer ben takip edeceğim."

'Mars yönünü şaşırtmış'

Ece'nin kaybolması hakkında kendilerinin "güçlü analizleri" olduğunu anlatan "astrolomi" uzmanı Özen, bilgisini şöyle paylaşıyor:

"Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece'nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söyleyebileyeceğim tek şey bu."

Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi
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