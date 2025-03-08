https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigi-iddia-edilmisti-hale-nur-ozen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094321484.html

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanılıtcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T17:37+0300

2025-03-08T17:37+0300

2025-03-08T17:59+0300

türki̇ye

ece gürel

eğitim

cadı

gözaltı

gözaltı kararı

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Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Hale Özen, Gürel’in Eylül ayında ‘Witchcraft’ yani ‘Cadılık Zanaati’ eğitimine başladığını söylemişti. Özen, “Adı sadece cadılık zanaati... İlk dört dersten sonra öğrenciler ‘Biz buraya spiritüel bir şeyler var diye geldik ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok’ diyorlar” ifadelerini kullnarak herhangi bir şeyin gizlenmediğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurelle-ilgili-ilginc-iddia-egitmeni-konustu-cadilik-egitimi-aliyordu-1094311225.html

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ece gürel, eğitim, cadı, gözaltı, gözaltı kararı