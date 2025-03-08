https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigi-iddia-edilmisti-hale-nur-ozen-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1094321484.html
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanılıtcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T17:37+0300
2025-03-08T17:37+0300
2025-03-08T17:59+0300
türki̇ye
ece gürel
eğitim
cadı
gözaltı
gözaltı kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094273183_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_effa0fbaf1211e0e5945707671793d9a.png
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Hale Özen, Gürel’in Eylül ayında ‘Witchcraft’ yani ‘Cadılık Zanaati’ eğitimine başladığını söylemişti. Özen, “Adı sadece cadılık zanaati... İlk dört dersten sonra öğrenciler ‘Biz buraya spiritüel bir şeyler var diye geldik ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok’ diyorlar” ifadelerini kullnarak herhangi bir şeyin gizlenmediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/ece-gurelle-ilgili-ilginc-iddia-egitmeni-konustu-cadilik-egitimi-aliyordu-1094311225.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094273183_0:0:578:433_1920x0_80_0_0_2ea4debdc9ca4cd8e6d6ad94e6b368c6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ece gürel, eğitim, cadı, gözaltı, gözaltı kararı
ece gürel, eğitim, cadı, gözaltı, gözaltı kararı
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti: Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı verildi
17:37 08.03.2025 (güncellendi: 17:59 08.03.2025)
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanılıtcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Gazeteci Türker Akıncı’ya konuşan eğitmen Hale Özen, Gürel’in Eylül ayında ‘Witchcraft’ yani ‘Cadılık Zanaati’ eğitimine başladığını söylemişti.
Özen, “Adı sadece cadılık zanaati... İlk dört dersten sonra öğrenciler ‘Biz buraya spiritüel bir şeyler var diye geldik ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok’ diyorlar” ifadelerini kullnarak herhangi bir şeyin gizlenmediğini dile getirmişti.