https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/fatih-terimin-al-shababi-al-nassrla-berabere-kaldi-ronaldo-ve-adanali-benzeri-gundem-oldu-1094305140.html

Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Nassr'la berabere kaldı: Ronaldo ve Adanalı benzeri gündem oldu

Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Nassr'la berabere kaldı: Ronaldo ve Adanalı benzeri gündem oldu

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ilk yarısında Abdürrezzak Hamdullah'ın golüyle Al Shabab öne geçse de, Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Al Nassr üstünlüğü ele aldı. Ancak Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh'in 67. dakikada attığı gol, maçın berabere bitmesini sağladı.Maç sırasında sosyal medyada gündem olan bir diğer konu ise Cristiano Ronaldo'nun, maçı takip eden ve kendisine benzemesiyle tanınan 'Adanalı Ronaldo' lakaplı kişiye yönelik sözleri oldu. Ronaldo, Adanalı Ronaldo'ya "Sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" dedi. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir tartışma yarattı.Maç sonunda Al Nassr, 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'de 4. sırada yer alırken, Fatih Terim'in Al Shabab'ı ise 40 puanla 6. sırada kaldı.

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