https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/fatih-terimin-al-shababi-al-nassrla-berabere-kaldi-ronaldo-ve-adanali-benzeri-gundem-oldu-1094305140.html
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Nassr'la berabere kaldı: Ronaldo ve Adanalı benzeri gündem oldu
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Nassr'la berabere kaldı: Ronaldo ve Adanalı benzeri gündem oldu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T00:40+0300
2025-03-08T00:40+0300
2025-03-08T00:40+0300
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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ilk yarısında Abdürrezzak Hamdullah'ın golüyle Al Shabab öne geçse de, Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Al Nassr üstünlüğü ele aldı. Ancak Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh'in 67. dakikada attığı gol, maçın berabere bitmesini sağladı.Maç sırasında sosyal medyada gündem olan bir diğer konu ise Cristiano Ronaldo'nun, maçı takip eden ve kendisine benzemesiyle tanınan 'Adanalı Ronaldo' lakaplı kişiye yönelik sözleri oldu. Ronaldo, Adanalı Ronaldo'ya "Sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" dedi. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir tartışma yarattı.Maç sonunda Al Nassr, 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'de 4. sırada yer alırken, Fatih Terim'in Al Shabab'ı ise 40 puanla 6. sırada kaldı.
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al nassr, ronaldo, fatih terim, maç, tarihi maç, maç yayını, adana, cristiano ronaldo, suudi arabistan
al nassr, ronaldo, fatih terim, maç, tarihi maç, maç yayını, adana, cristiano ronaldo, suudi arabistan
Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Nassr'la berabere kaldı: Ronaldo ve Adanalı benzeri gündem oldu
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı. Ronaldo'nun ilk yarıda attığı gol VAR incelemesiyle onaylanırken, Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh 67. dakikada beraberliği getirdi. Müsabakayı izleyen Adanalı Ronaldo ise sosyal medyada gündem oldu.
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısında Abdürrezzak Hamdullah'ın golüyle Al Shabab öne geçse de, Ayman Yahya ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Al Nassr üstünlüğü ele aldı. Ancak Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh'in 67. dakikada attığı gol, maçın berabere bitmesini sağladı.
Maç sırasında sosyal medyada gündem olan bir diğer konu ise Cristiano Ronaldo'nun, maçı takip eden ve kendisine benzemesiyle tanınan 'Adanalı Ronaldo' lakaplı kişiye yönelik sözleri oldu. Ronaldo, Adanalı Ronaldo'ya "Sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" dedi. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir tartışma yarattı.
Maç sonunda Al Nassr, 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'de 4. sırada yer alırken, Fatih Terim'in Al Shabab'ı ise 40 puanla 6. sırada kaldı.