https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahcenin-yildiz-ismi-cenk-tosun-japonya-yolcusu-25-yillik-sozlesme-teklif-edildi-1094301835.html

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun Japonya yolcusu

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun Japonya yolcusu

Sputnik Türkiye

Japonya'nın en büyük kulüplerinden Urawa Red Diamonds, Fenerbahçeli Cenk Tosun'u transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı lacivertli takımda isteneni... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T23:28+0300

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spor

fenerbahçe

cenk tosun

fenerbahçe spor kulübü

transfer

transfer yasağı

transfermarkt

sözleşme

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.Japonya takımı Urawa Red Diamonds, milli futbolcu Cenk Tosun'a ilk olarak 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak milli futbolcu, sözleşme süresinin 2.5 yıla çıkarılmasını talep etti. Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre; Japon kulübünün bu talebe sıcak baktığı, Cenk Tosun'un ise yeni bir teklif gelmesi durumunda Japonya'ya transfer olmayı istediği belirtildi.Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi konusunda engel çıkarmayacağı konuşulurken, Tosun 2023-2024 sezonunda sarı lacivertli formasıyla 17 maça çıkarak bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahce-rangers-macini-izleyen-ogretmen-kerim-kara-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti--1094296473.html

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