https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahcenin-yildiz-ismi-cenk-tosun-japonya-yolcusu-25-yillik-sozlesme-teklif-edildi-1094301835.html
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun Japonya yolcusu
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun Japonya yolcusu
Sputnik Türkiye
Japonya'nın en büyük kulüplerinden Urawa Red Diamonds, Fenerbahçeli Cenk Tosun'u transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı lacivertli takımda isteneni... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T23:28+0300
2025-03-07T23:28+0300
2025-03-07T23:32+0300
spor
fenerbahçe
cenk tosun
fenerbahçe spor kulübü
transfer
transfer yasağı
transfermarkt
sözleşme
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.Japonya takımı Urawa Red Diamonds, milli futbolcu Cenk Tosun'a ilk olarak 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak milli futbolcu, sözleşme süresinin 2.5 yıla çıkarılmasını talep etti. Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre; Japon kulübünün bu talebe sıcak baktığı, Cenk Tosun'un ise yeni bir teklif gelmesi durumunda Japonya'ya transfer olmayı istediği belirtildi.Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi konusunda engel çıkarmayacağı konuşulurken, Tosun 2023-2024 sezonunda sarı lacivertli formasıyla 17 maça çıkarak bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahce-rangers-macini-izleyen-ogretmen-kerim-kara-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti--1094296473.html
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fenerbahçe, cenk tosun, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfer yasağı, transfermarkt , sözleşme, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cenk Tosun Japonya yolcusu
23:28 07.03.2025 (güncellendi: 23:32 07.03.2025)
Japonya'nın en büyük kulüplerinden Urawa Red Diamonds, Fenerbahçeli Cenk Tosun'u transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı lacivertli takımda isteneni veremeyen Tosun, Japon ekibinden 2.5 yıllık sözleşme talep ederken, kulübün isteğe sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe ise milli golcünün transferine engel olmayacak.
Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Japonya takımı Urawa Red Diamonds, milli futbolcu Cenk Tosun'a ilk olarak 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak milli futbolcu, sözleşme süresinin 2.5 yıla çıkarılmasını talep etti. Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre; Japon kulübünün bu talebe sıcak baktığı, Cenk Tosun'un ise yeni bir teklif gelmesi durumunda Japonya'ya transfer olmayı istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi konusunda engel çıkarmayacağı konuşulurken, Tosun 2023-2024 sezonunda sarı lacivertli formasıyla 17 maça çıkarak bu maçlarda 2 gol kaydetmişti.