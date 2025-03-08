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Dombili, sokağın maskotu oldu: 8.5 kiloya ulaşan kedi diyete sokuldu
Dombili, sokağın maskotu oldu: 8.5 kiloya ulaşan kedi diyete sokuldu
Sputnik Türkiye
Trabzon'da ağırlığı 8,5 kilograma ulaşması nedeniyle güçlükle hareket edebilen tekir cinsi Dombili ismi verilen kediye, şehrin en yoğun olduğu yerlerin başında... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T16:25+0300
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yaşam
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dombili
obez kedi
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Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor. Aşırı kilosu nedeniyle "Dombili" adı verilen 7 yaşındaki kedi, kentin en kalabalık yerlerinden Uzun Sokak'ta esnaf, vatandaşlar ve caddedeki restoranlara gelen müşteriler tarafından besleniyor. Sağlık sorunları yaşıyor ama diyet uygulayamıyorUzun Sokak'ta butik işleten Gurur Nuhoğlu, kedinin kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, "Esnaf kaplarda balık, tavuk, köfte tarzı yemekler veriyordu. Onun için zararlı olduğunu öğrendik. Kuru mama ve suyla beslenmesinin onun için daha sağlıklı olacağı söylendi. Artık düzenli olarak kuru mamayla bazen yaş mamayla beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Bazı müşterilerimiz 'Dombili' için mama getirip bize destek oluyorlar." diye konuştu.İnsanların kediyi görünce hemen beslemek istediğini ifade eden Nuhoğlu, "Bir komşumuz köfteci, bir komşumuz pideci. Oralardaki müşteriler de kediyi kilolu görünce ister istemez beslemek istiyorlar. Biri kıymalı pidenin kıymasını, diğeri köfte veriyor çok fazla diyet uygulayamıyoruz." dedi. Nuhoğlu, başka iş yerlerine de giderek zaman geçiren kediyi görmek için her gün sokağa gelen insanlar olduğunu belirterek, "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var. Bir gün görmediklerinde 'buradaki şişko kedi nerede, Dombili nerede?' diye düzenli olarak soruyorlar." ifadesini kullandı.Fazla yemekten obez oldu Kedinin bakım ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Uğur Cem Tahmaz ise yaklaşık 7 yaşındaki kedinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtirken, "Dombili'ye yaklaşık 3 yıl önce de bakmıştık. Kan değerlerinde şeker ve kolesterolü biraz yüksekti. Şu anda eskiye oranla değerleri daha iyi fakat bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnafımızdan ve bölge halkından Dombili'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, salam, sosis gibi böbreklerine zarar verecek şeyler yedirmesinler. Dombili bu şekilde çok daha iyi."Kedinin obez olduğu bilgisini paylaşan Tahmaz, "Kediler hiçbir zaman doymaz, doyduklarını hissetmezler. Her zaman avcılığa hazır olduklarını hissederler. O yüzden yemek istiyor diye aldanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
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obez, dombili, obez kedi, trabzon
obez, dombili, obez kedi, trabzon

Dombili, sokağın maskotu oldu: 8.5 kiloya ulaşan kedi diyete sokuldu

16:25 08.03.2025
dombili
dombili - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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Trabzon'da ağırlığı 8,5 kilograma ulaşması nedeniyle güçlükle hareket edebilen tekir cinsi Dombili ismi verilen kediye, şehrin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Uzun Sokak'taki esnaf sahip çıkıyor
Trabzon'da yaklaşık 4 yıldır esnafın bakımını üstlendiği 8,5 kilogram ağırlığındaki tekir cinsi kedi, insanların verdiği yiyecekler nedeniyle kilo problemi yaşıyor. Aşırı kilosu nedeniyle "Dombili" adı verilen 7 yaşındaki kedi, kentin en kalabalık yerlerinden Uzun Sokak'ta esnaf, vatandaşlar ve caddedeki restoranlara gelen müşteriler tarafından besleniyor.

Sağlık sorunları yaşıyor ama diyet uygulayamıyor

Uzun Sokak'ta butik işleten Gurur Nuhoğlu, kedinin kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, "Esnaf kaplarda balık, tavuk, köfte tarzı yemekler veriyordu. Onun için zararlı olduğunu öğrendik. Kuru mama ve suyla beslenmesinin onun için daha sağlıklı olacağı söylendi. Artık düzenli olarak kuru mamayla bazen yaş mamayla beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Bazı müşterilerimiz 'Dombili' için mama getirip bize destek oluyorlar." diye konuştu.
İnsanların kediyi görünce hemen beslemek istediğini ifade eden Nuhoğlu, "Bir komşumuz köfteci, bir komşumuz pideci. Oralardaki müşteriler de kediyi kilolu görünce ister istemez beslemek istiyorlar. Biri kıymalı pidenin kıymasını, diğeri köfte veriyor çok fazla diyet uygulayamıyoruz." dedi. Nuhoğlu, başka iş yerlerine de giderek zaman geçiren kediyi görmek için her gün sokağa gelen insanlar olduğunu belirterek, "İstisnasız her gün gelip ona bakan kişiler var. Bir gün görmediklerinde 'buradaki şişko kedi nerede, Dombili nerede?' diye düzenli olarak soruyorlar." ifadesini kullandı.

Fazla yemekten obez oldu

Kedinin bakım ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Uğur Cem Tahmaz ise yaklaşık 7 yaşındaki kedinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtirken, "Dombili'ye yaklaşık 3 yıl önce de bakmıştık. Kan değerlerinde şeker ve kolesterolü biraz yüksekti. Şu anda eskiye oranla değerleri daha iyi fakat bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnafımızdan ve bölge halkından Dombili'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, salam, sosis gibi böbreklerine zarar verecek şeyler yedirmesinler. Dombili bu şekilde çok daha iyi."
Kedinin obez olduğu bilgisini paylaşan Tahmaz, "Kediler hiçbir zaman doymaz, doyduklarını hissetmezler. Her zaman avcılığa hazır olduklarını hissederler. O yüzden yemek istiyor diye aldanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
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