https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-aciklamasi-ya-bu-isi-yapacaklar-ya-da-biz-yasal-olarak-gerekeni-1094322914.html
Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'
Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, başıboş köpek sorunuyla ilgili belediyelere seslendi. Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T19:06+0300
2025-03-08T19:06+0300
2025-03-08T19:29+0300
poli̇ti̇ka
i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya
türkiye
konya
sokak köpeği
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" diyerek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Gereğini yapacağız'Yerlikaya, il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/basibos-kopeklerin-saldirdigi-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetmisti-sorusturma-baslatildi-1094319037.html
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i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türkiye, konya, sokak köpeği
i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türkiye, konya, sokak köpeği
Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'
19:06 08.03.2025 (güncellendi: 19:29 08.03.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, başıboş köpek sorunuyla ilgili belediyelere seslendi. Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" cümlesini kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" diyerek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
İçişleri Bakanınız olarak ben, emrimdeki valilerim, onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez. Hepsi beraber oturacaklar. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim. İlk basın açıklamamı 12 Mart'ta yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmeleri her ayın 12'sinde hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Ve bu noktada dilek, temenni, şikayetleri 112'ye yapın her zaman olduğu gibi. Bunları da sizlerle beraber iyi yönde arzu ettiğimiz noktaya evirelim.
Yerlikaya, il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı ama değerli arkadaşlar bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarına toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakımevi yapımla ilgili bir gayret var mı, evet var. Onları ben il il kamuoyuyla her ay paylaşacağım ve sorumlu olan varsa yani valimizle telefonla görüştüm bu işi teşvik ettik, artırdık, netice alamadım. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunun gereğini yapacağız.