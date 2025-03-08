https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/bakan-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-aciklamasi-ya-bu-isi-yapacaklar-ya-da-biz-yasal-olarak-gerekeni-1094322914.html

Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'

Bakan Yerlikaya’dan sokak hayvanları açıklaması: 'Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak gerekeni yapacağız'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, başıboş köpek sorunuyla ilgili belediyelere seslendi. Bakan Yerlikaya konuşmasında, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T19:06+0300

2025-03-08T19:06+0300

2025-03-08T19:29+0300

poli̇ti̇ka

i̇çişleri bakanlığı

ali yerlikaya

türkiye

konya

sokak köpeği

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" diyerek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Gereğini yapacağız'Yerlikaya, il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/basibos-kopeklerin-saldirdigi-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetmisti-sorusturma-baslatildi-1094319037.html

konya

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i̇çişleri bakanlığı, ali yerlikaya, türkiye, konya, sokak köpeği