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Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı
Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun ölmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlanayan Tunç, şu cümleleri kaydetti:Ne olmuştu?Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti.Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden yaralı olarak kurtulmuş ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/3-kisiyi-isiran-kopek-kuduz-cikti-2-mahalle-karantinaya-alindi-1093578770.html
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yılmaz tunç, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, çocuk
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Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı

16:07 08.03.2025
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Sokak köpeği
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
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Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun ölmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlanayan Tunç, şu cümleleri kaydetti:

Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ne olmuştu?

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti.
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden yaralı olarak kurtulmuş ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.
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