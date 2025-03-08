https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/basibos-kopeklerin-saldirdigi-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetmisti-sorusturma-baslatildi-1094319037.html

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı

Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T16:07+0300

2025-03-08T16:07+0300

2025-03-08T16:07+0300

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yılmaz tunç

konya

konya cumhuriyet başsavcılığı

karatay

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

çocuk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun ölmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlanayan Tunç, şu cümleleri kaydetti:Ne olmuştu?Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti.Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden yaralı olarak kurtulmuş ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

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yılmaz tunç, konya, konya cumhuriyet başsavcılığı, karatay, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, çocuk