Prof. Dr. Naci Görür Kayseri için uyardı: 'O fayın tam kucağında oturuyor'
02:19 07.03.2025 (güncellendi: 02:22 07.03.2025)
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
© AA / Tunahan Akgün
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde olduğunu belirterek "O fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor" değerlendirmesinde bulundu ve fayın mutlaka deprem üreteceğini belirtti.
Prof. Dr. Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler' programında konuşma yaptı.
Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin konuşan Naci Görür, "Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek" diyerek uyardı.
Kayseri için de 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir" şeklinde konuştu.
Bahsettiği depremin zamanıyla ilgili bilgi vermenin mümkün olmadığını anlatan Prof. Dr. Naci Görür depremin oluşabileceği koşulları şöyle aktardı:
Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur.
'Düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz'
Kayseri'nin olabilecek en çürük zeminde oturduğunu söyleyen Görür, yüksek katlı binalara dikkat çekti ve şunları dile getirdi:
"Kayseri fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Sen öyle deprem dirençli bir Kayseri yapacaksın ki bilime ve teknolojiye göre oradan aldığın verilere göre yapman lazım."