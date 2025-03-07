https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/prof-dr-naci-gorur-kayseri-icin-uyardi-o-fayin-tam-kucaginda-oturuyor-1094269731.html

Prof. Dr. Naci Görür Kayseri için uyardı: 'O fayın tam kucağında oturuyor'

Prof. Dr. Naci Görür Kayseri için uyardı: 'O fayın tam kucağında oturuyor'

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde olduğunu belirterek "O fayın tam kucağında... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T02:19+0300

2025-03-07T02:19+0300

2025-03-07T02:22+0300

kayseri

naci görür

türki̇ye

fay hattı

fay

deprem

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Prof. Dr. Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler' programında konuşma yaptı.Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin konuşan Naci Görür, "Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek" diyerek uyardı.Kayseri için de 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir" şeklinde konuştu. Bahsettiği depremin zamanıyla ilgili bilgi vermenin mümkün olmadığını anlatan Prof. Dr. Naci Görür depremin oluşabileceği koşulları şöyle aktardı:'Düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz'Kayseri'nin olabilecek en çürük zeminde oturduğunu söyleyen Görür, yüksek katlı binalara dikkat çekti ve şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/samandagda-deprem-afad-duyurdu-1094267641.html

kayseri

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