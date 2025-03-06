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Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.29'da 7 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
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son dakika, deprem, samandağ
son dakika, deprem, samandağ

Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

22:59 06.03.2025 (güncellendi: 23:28 06.03.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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AFAD, Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.29'da 7 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
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