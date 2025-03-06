https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/samandagda-deprem-afad-duyurdu-1094267641.html

Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T22:59+0300

2025-03-06T22:59+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.29'da 7 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html

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