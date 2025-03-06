https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/samandagda-deprem-afad-duyurdu-1094267641.html
Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T22:59+0300
2025-03-06T22:59+0300
2025-03-06T23:28+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.29'da 7 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/deprem-sikliklari-ve-buyuklukleri-aciklandi-son-iki-yilda-turkiye-ve-yakin-cevresinde-yaklasik-110-1094232012.html
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son dakika, deprem, samandağ
son dakika, deprem, samandağ
Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:59 06.03.2025 (güncellendi: 23:28 06.03.2025)
AFAD, Hatay Samandağ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 22.29'da 7 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.