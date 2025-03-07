https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/muge-anli-canli-yayinda-ece-gurelin-olum-nedenini-acikladi-ilk-bulgulari-paylasti-1094278900.html
Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı
Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı
Sputnik Türkiye
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel hayatını kaybetti! 4 gün sonra bulunan Gürel’in ölüm nedeni açıklandı. "Ece Gürel neden öldü?", "Ece Gürel’in ölüm sebebi ne?" sorularının yanıtlarını Müge Anlı verdi.
2025-03-07T11:40+0300
2025-03-07T11:40+0300
2025-03-07T12:38+0300
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belgrad ormanı
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Gürel, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı halde bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak entübe edilerek yoğun bakıma alınan genç kadın, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.Kayıp mimarın otopsisi sürüyorOlay yeri inceleme ekipleri, hastanede yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesini Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.Polis, Gürel’in ormanda neler yaşadığı, başına kötü bir şey gelip gelmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.Şu ana kadar olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilirken, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetler detaylı incelemeye alındı.Ece Gürel neden öldü?Müge Anlı, televizyon programında Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlı, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var."Ölüm sebebiyle ilgili ilk bulgular ise "uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı organ yetmezliği" olarak açıklandı.Ece Gürel'in ölüm nedeni: Savcılık raporu paylaşıldıSavcılık raporunda Ece Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili ilgilere yer verildi. Raporda şunlar yer aldı:"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."Ece Gürel'in son mesajıMüge Anlı'nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme getirildi.Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hayatini-kaybeden-ece-gurelin-yarisma-programina-katilip-yasadigi-zorluklari-tek-tek-anlattigi-1094272985.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, mimar, kayıp, belgrad ormanı, mobbing
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, mimar, kayıp, belgrad ormanı, mobbing
Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı
11:40 07.03.2025 (güncellendi: 12:38 07.03.2025)
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hipotermi nedeniyle yoğun bakıma alınan Gürel'in ölüm nedeni belli oldu. Müge Anlı, canlı yayında Ece Gürel'in ölüm sebebiyle ilgili ilk buguyu açıkladı. Savcılık raporunda iç organlarda kanama olduğuna dikkat çekildi.
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gürel, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı halde bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak entübe edilerek yoğun bakıma alınan genç kadın, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Kayıp mimarın otopsisi sürüyor
Olay yeri inceleme ekipleri, hastanede yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesini Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Polis, Gürel’in ormanda neler yaşadığı, başına kötü bir şey gelip gelmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Montunu, çantasını ve telefonunu neden bıraktığı, Ormanda dört gün boyunca nasıl hayatta kaldığı
gibi sorular hâlâ yanıt bekliyor.
Şu ana kadar olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilirken, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetler detaylı incelemeye alındı.
Müge Anlı, televizyon programında Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlı, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var."
Ölüm sebebiyle ilgili ilk bulgular ise "uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı organ yetmezliği" olarak açıklandı.
Ece Gürel'in ölüm nedeni: Savcılık raporu paylaşıldı
Savcılık raporunda Ece Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili ilgilere yer verildi. Raporda şunlar yer aldı:
"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."
Müge Anlı'nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme getirildi.
Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.