Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MB’den faiz indirimi kararı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/muge-anli-canli-yayinda-ece-gurelin-olum-nedenini-acikladi-ilk-bulgulari-paylasti-1094278900.html
Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı
Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı
Sputnik Türkiye
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel hayatını kaybetti! 4 gün sonra bulunan Gürel’in ölüm nedeni açıklandı. "Ece Gürel neden öldü?", "Ece Gürel’in ölüm sebebi ne?" sorularının yanıtlarını Müge Anlı verdi.
2025-03-07T11:40+0300
2025-03-07T12:38+0300
türki̇ye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
ece gürel
mimar
kayıp
belgrad ormanı
mobbing
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094282027_0:817:1290:1543_1920x0_80_0_0_fe76f23bc16054b889694aa9511d02ad.jpg
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Gürel, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı halde bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak entübe edilerek yoğun bakıma alınan genç kadın, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.Kayıp mimarın otopsisi sürüyorOlay yeri inceleme ekipleri, hastanede yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesini Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.Polis, Gürel’in ormanda neler yaşadığı, başına kötü bir şey gelip gelmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.Şu ana kadar olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilirken, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetler detaylı incelemeye alındı.Ece Gürel neden öldü?Müge Anlı, televizyon programında Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlı, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var."Ölüm sebebiyle ilgili ilk bulgular ise "uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı organ yetmezliği" olarak açıklandı.Ece Gürel'in ölüm nedeni: Savcılık raporu paylaşıldıSavcılık raporunda Ece Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili ilgilere yer verildi. Raporda şunlar yer aldı:"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."Ece Gürel'in son mesajıMüge Anlı'nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme getirildi.Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hayatini-kaybeden-ece-gurelin-yarisma-programina-katilip-yasadigi-zorluklari-tek-tek-anlattigi-1094272985.html
türki̇ye
belgrad ormanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094282027_0:696:1290:1664_1920x0_80_0_0_47a762e1cd4f9b2b037423bfe1d04eb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, mimar, kayıp, belgrad ormanı, mobbing
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, ece gürel, mimar, kayıp, belgrad ormanı, mobbing

Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı: İlk bulguları paylaştı

11:40 07.03.2025 (güncellendi: 12:38 07.03.2025)
© AAEce Gürel
Ece Gürel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
Abone ol
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hipotermi nedeniyle yoğun bakıma alınan Gürel'in ölüm nedeni belli oldu. Müge Anlı, canlı yayında Ece Gürel'in ölüm sebebiyle ilgili ilk buguyu açıkladı. Savcılık raporunda iç organlarda kanama olduğuna dikkat çekildi.
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gürel, dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda hafif yaralı halde bulunmuştu. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel, ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak entübe edilerek yoğun bakıma alınan genç kadın, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kayıp mimarın otopsisi sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri, hastanede yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesini Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Polis, Gürel’in ormanda neler yaşadığı, başına kötü bir şey gelip gelmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Neden oraya gittiği,
Montunu, çantasını ve telefonunu neden bıraktığı,
Ormanda dört gün boyunca nasıl hayatta kaldığı gibi sorular hâlâ yanıt bekliyor.
Şu ana kadar olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilirken, Gürel’in bulunduğu gün üzerindeki kıyafetler detaylı incelemeye alındı.

Ece Gürel neden öldü?

Müge Anlı, televizyon programında Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anlı, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var."
Ölüm sebebiyle ilgili ilk bulgular ise "uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı organ yetmezliği" olarak açıklandı.

Ece Gürel'in ölüm nedeni: Savcılık raporu paylaşıldı

Savcılık raporunda Ece Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili ilgilere yer verildi. Raporda şunlar yer aldı:
"Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı."

Ece Gürel'in son mesajı

Müge Anlı'nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme getirildi.
Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
YAŞAM
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in yarışma programına katılıp yaşadığı zorlukları tek tek anlattığı ortaya çıktı
08:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала