https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hayatini-kaybeden-ece-gurelin-yarisma-programina-katilip-yasadigi-zorluklari-tek-tek-anlattigi-1094272985.html

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in yarışma programına katılıp yaşadığı zorlukları tek tek anlattığı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in yarışma programına katılıp yaşadığı zorlukları tek tek anlattığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bilinci açık halde bulunan, ancak hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in geçmişiyle ilgili yeni... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T08:39+0300

2025-03-07T08:39+0300

2025-03-07T08:42+0300

yaşam

ece gürel

belgrad

ölüm

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ölüm nedeni

belgrad ormanı

kayıp

kayıp ilanı

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Türkiye’yi derinden sarsan Ece Gürel’in trajik ölümü, ardında birçok soru işareti bıraktı. Ancak Gürel’in geçmişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Genç mimarın, Bloomberg HT’de yayınlanan "Süper Bulmaca" adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Programda kendisini tanıtırken peyzaj mimarlığında karşılaştığı zorluklardan bahseden Gürel, bu nedenle üçüncü üniversitesini okumaya başladığını dile getirmiş. Aynı zamanda astrolojiye olan ilgisini de anlatan Gürel’in, kısa sürede 12 kilo vermesiyle gösterdiği azim de dikkat çekiyor.Ece Gürel nasıl kayboldu?📅 2 Mart Pazar günü, İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak için çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel’den uzun süre haber alınamadı.🚨 Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından, arama kurtarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Tam dört gün süren arama çalışmaları sonucunda, Gürel ormanlık ve sarp bir bölgede, dere kenarında hareketsiz halde yatarken bulundu.Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı🔹 Bilinci açık olarak bulunan Gürel, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.🔹 Gürel’in ölümüne neyin sebep olduğu hala netleşmiş değil. Ormanda dört gün boyunca nasıl hayatta kaldığı ve vücudunda herhangi bir darp izi olup olmadığı gibi sorular yanıt bekliyor.Ölümüyle i̇lgili soru i̇şaretleri devam ediyor⚠ Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’nda kaybolmasına dair birçok bilinmezlik var.🕵️‍♂️ Dört gün boyunca ormanda nasıl hayatta kaldığı, açlık ve susuzlukla nasıl mücadele ettiği araştırılıyor.❓ Ölümüne dış etkenlerin sebep olup olmadığı, otopsi raporuyla netlik kazanacak.Türkiye'yi yasa boğan bu trajik olayla ilgili yeni gelişmeler beklenirken, Gürel’in genç yaşta kaybı büyük üzüntü yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html

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