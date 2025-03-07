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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi düşerken... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin bir önceki aya göre düştüğü görüldü.Dolar/TL beklentisi güncellendiAnket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının dolar/TL beklentisinde sınırlı bir düşüş yaşandı.Büyüme Tahmini Artış GösterdiEkonomiye dair en dikkat çeken gelişmelerden biri de büyüme beklentilerindeki yükseliş oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.50 olarak gerçekleşti.
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

10:17 07.03.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi düşerken, büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi. İşte enflasyon, dolar kuru ve büyüme tahminleri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin bir önceki aya göre düştüğü görüldü.
Yıl sonu TÜFE beklentisi: Yüzde 28.30’dan yüzde 28.04’e geriledi.
12 ay sonrası enflasyon beklentisi: Yüzde 25.26’dan yüzde 24.55’e düştü.
24 ay sonrası enflasyon beklentisi: Yüzde 17.26’dan yüzde 17.06’ya geriledi.

Dolar/TL beklentisi güncellendi

Anket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının dolar/TL beklentisinde sınırlı bir düşüş yaşandı.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi: 42.89 TL’den 42.79 TL’ye geriledi.
12 ay sonrası dolar kuru beklentisi: 43.96 TL’den 44.42 TL’ye yükseldi.

Büyüme Tahmini Artış Gösterdi

Ekonomiye dair en dikkat çeken gelişmelerden biri de büyüme beklentilerindeki yükseliş oldu.
2025 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 3’ten %3.1’e çıktı.
2026 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükseldi.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.50 olarak gerçekleşti.
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