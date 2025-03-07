https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-aciklandi-enflasyon-ve-dolar-tahmini-belli-oldu-1094275832.html

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi düşerken... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T10:17+0300

2025-03-07T10:17+0300

2025-03-07T10:17+0300

ekonomi̇

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

dolar/tl

faiz

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin bir önceki aya göre düştüğü görüldü.Dolar/TL beklentisi güncellendiAnket sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının dolar/TL beklentisinde sınırlı bir düşüş yaşandı.Büyüme Tahmini Artış GösterdiEkonomiye dair en dikkat çeken gelişmelerden biri de büyüme beklentilerindeki yükseliş oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.50 olarak gerçekleşti.

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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, faiz, enflasyon