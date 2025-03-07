https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hem-aylik-hem-de-yillik-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1094283336.html

Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Sputnik Türkiye

TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Külçe altın hem aylık en yüksek reel getiri hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T13:09+0300

2025-03-07T13:09+0300

2025-03-07T13:09+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

yatırımcı

altın

külçe altın

dolar

euro

hisse senedi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg

Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. TÜİK hesaplarına göre, enflasyondan arındırılmış verilere göre, külçe altın hem aylık hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar ve endeks ise yatırımcısını üzdü. Hangi yatırım araçları yatırımcısını üzdüTürkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladıDİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi? Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yatırımcı, altın, külçe altın, dolar, euro, hisse senedi