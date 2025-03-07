https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hem-aylik-hem-de-yillik-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1094283336.html
Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Sputnik Türkiye
TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Külçe altın hem aylık en yüksek reel getiri hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:09+0300
2025-03-07T13:09+0300
2025-03-07T13:09+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
yatırımcı
altın
külçe altın
dolar
euro
hisse senedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. TÜİK hesaplarına göre, enflasyondan arındırılmış verilere göre, külçe altın hem aylık hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar ve endeks ise yatırımcısını üzdü. Hangi yatırım araçları yatırımcısını üzdüTürkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladıDİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi? Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yatırımcı, altın, külçe altın, dolar, euro, hisse senedi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yatırımcı, altın, külçe altın, dolar, euro, hisse senedi
Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Külçe altın hem aylık en yüksek reel getiri hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. TÜİK hesaplarına göre, enflasyondan arındırılmış verilere göre, külçe altın hem aylık hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar ve endeks ise yatırımcısını üzdü.
Hangi yatırım araçları yatırımcısını üzdü
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladı
DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altın, son 6 ayında lideri oldu
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi?
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.