Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye
TÜSİAD yöneticilerine dava açıldı: İstenen cezalar belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: CHP Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MB’den faiz indirimi kararı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:23
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gerçek kutlama eşitliği sağladığımız gün olacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump imzayı attı: Ve ABD artık paylaşmıyor
18:18
3 dk
SESLİ HABER
Birden fazla dil bilmek demansa kalkan oluyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/hem-aylik-hem-de-yillik-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1094283336.html
Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Sputnik Türkiye
TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Külçe altın hem aylık en yüksek reel getiri hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T13:09+0300
2025-03-07T13:09+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
yatırımcı
altın
külçe altın
dolar
euro
hisse senedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. TÜİK hesaplarına göre, enflasyondan arındırılmış verilere göre, külçe altın hem aylık hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar ve endeks ise yatırımcısını üzdü. Hangi yatırım araçları yatırımcısını üzdüTürkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladıDİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi? Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yatırımcı, altın, külçe altın, dolar, euro, hisse senedi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), yatırımcı, altın, külçe altın, dolar, euro, hisse senedi

Hem aylık hem de yıllık en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

13:09 07.03.2025
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AA
Abone ol
TÜİK en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Külçe altın hem aylık en yüksek reel getiri hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. TÜİK hesaplarına göre, enflasyondan arındırılmış verilere göre, külçe altın hem aylık hem de yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Dolar ve endeks ise yatırımcısını üzdü.

Hangi yatırım araçları yatırımcısını üzdü

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve Euro yüzde 0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve Euro yüzde 0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Tahvil, son 3 ayda en yüksek getiriyi sağladı

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altın, son 6 ayında lideri oldu

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi?

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,16, Euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, Amerikan Doları yüzde 15,50, Euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı
Dün, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала