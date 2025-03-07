https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T04:02+0300

2025-03-07T04:02+0300

2025-03-07T04:13+0300

türki̇ye

ece gürel

hayatını kaybetti

belgrad ormanı

kayıp

hipotermi

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Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan ve 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisinde uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti. Tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu bildirilen Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü ifade edilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayatını kaybettiği öğrenildi.

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