https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T04:02+0300
2025-03-07T04:02+0300
2025-03-07T04:13+0300
türki̇ye
ece gürel
hayatını kaybetti
belgrad ormanı
kayıp
hipotermi
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Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan ve 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisinde uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti. Tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu bildirilen Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü ifade edilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayatını kaybettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurelin-yasam-mucadelesi-suruyor-kalbi-durdu-doktorlar-hayata-dondurdu-1094254235.html
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti
04:02 07.03.2025 (güncellendi: 04:13 07.03.2025)
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti.
Belgrad Ormanı'na gitmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan ve 4 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisinde uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenmişti.
Tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu bildirilen Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü ifade edilmişti. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken hayatını kaybettiği öğrenildi.