https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahceli-futbolcu-caglar-soyuncunun-adalesinde-odem-ve-kanama-tespit-edildi-1094291843.html
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adalesinde ödem ve kanama tespit edildi
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adalesinde ödem ve kanama tespit edildi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T17:02+0300
2025-03-07T17:02+0300
2025-03-07T17:02+0300
spor
fenerbahçe
çağlar söyüncü
sakatlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094292596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_053153a311b5c6ed377f9a4c5b495231.jpg
Çağlar Söyüncü'nün adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.Sakatlandı, oyundan çıktıSarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün yapılan MR görüntülenmesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiği bildirildi.Açıklamada 28 yaşındaki milli oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangersa-3-1-yenildi-1094267510.html
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fenerbahçe, çağlar söyüncü, sakatlık
fenerbahçe, çağlar söyüncü, sakatlık
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adalesinde ödem ve kanama tespit edildi
Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.
Çağlar Söyüncü'nün
adalesinde yoğun ödem ve kanama
tespit edildi.
Sakatlandı, oyundan çıktı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün yapılan MR görüntülenmesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada 28 yaşındaki milli oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.