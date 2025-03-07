https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahce-rangers-macini-izleyen-ogretmen-kerim-kara-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti--1094296473.html

Fenerbahçe-Rangers maçını izleyen öğretmen Kerim Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Rangers maçını izleyen öğretmen Kerim Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Rangers karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirerek hayatını... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T18:22+0300

2025-03-07T18:22+0300

2025-03-07T18:22+0300

türki̇ye

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Fenerbahçe'nin Rangers'a mağlup olduğu maç sırasında kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Kerim Kara, hastanede vefat etti.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin sahasında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup olmasının ardından, Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirdi. Sözcü'nün haberine göre; Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Kerim Kara, dün akşam saatlerinde evinde Fenerbahçe-Rangers maçını izlediği sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç öğretmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Kerim Kara’nın ani ölümü meslektaşları, öğrencileri ve onu tanıyan herkes tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Çalıştığı okul olan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Değerli öğretmenimiz Kerim Kara'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.Kerim Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi. Öte yandan Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi de bir İskoç taraftarı İstanbul'da trafik kazası geçirerek vefat etmişti.

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