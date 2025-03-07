https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fenerbahce-rangers-macini-izleyen-ogretmen-kerim-kara-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti--1094296473.html
Fenerbahçe-Rangers maçını izleyen öğretmen Kerim Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Fenerbahçe-Rangers maçını izleyen öğretmen Kerim Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Rangers karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirerek hayatını... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T18:22+0300
2025-03-07T18:22+0300
2025-03-07T18:22+0300
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maç yayını
tarihi maç
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
koroner kalp hastalığı
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Fenerbahçe'nin Rangers'a mağlup olduğu maç sırasında kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Kerim Kara, hastanede vefat etti.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin sahasında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup olmasının ardından, Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirdi. Sözcü'nün haberine göre; Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Kerim Kara, dün akşam saatlerinde evinde Fenerbahçe-Rangers maçını izlediği sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç öğretmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Kerim Kara’nın ani ölümü meslektaşları, öğrencileri ve onu tanıyan herkes tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Çalıştığı okul olan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Değerli öğretmenimiz Kerim Kara'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.Kerim Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi. Öte yandan Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi de bir İskoç taraftarı İstanbul'da trafik kazası geçirerek vefat etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangersa-3-1-yenildi-1094267510.html
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fenerbahçe, glasgow rangers, maç, maç yayını, tarihi maç, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Fenerbahçe-Rangers maçını izleyen öğretmen Kerim Kara kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Rangers karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kara’nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi.
Fenerbahçe'nin Rangers'a mağlup olduğu maç sırasında kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Kerim Kara, hastanede vefat etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin sahasında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup olmasının ardından, Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki matematik öğretmeni Kerim Kara, kalp krizi geçirdi. Sözcü'nün haberine göre; Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Kerim Kara, dün akşam saatlerinde evinde Fenerbahçe-Rangers maçını izlediği sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara’nın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç öğretmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kerim Kara’nın ani ölümü meslektaşları, öğrencileri ve onu tanıyan herkes tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Çalıştığı okul olan Şükrü Can Kayadibi Ortaokulu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Değerli öğretmenimiz Kerim Kara'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kerim Kara’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’e gönderildi. Öte yandan Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi de bir İskoç taraftarı İstanbul'da trafik kazası geçirerek vefat etmişti.