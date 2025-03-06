https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurelin-yasam-mucadelesi-suruyor-kalbi-durdu-doktorlar-hayata-dondurdu-1094254235.html
Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü
Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in hastanede tedavisi sürüyor. Genç kadının kalbini durduğu doktorların müdahalesiyle yeniden hayata... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:48+0300
2025-03-06T13:48+0300
2025-03-06T13:48+0300
türki̇ye
belgrad ormanı
ece gürel
acıbadem hastanesi
maslak
i̇stanbul
entübe
yoğun bakım
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kalbinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.Entübe edildiKağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-yerlikayadan-belgrad-ormaninda-sag-bulunan-ece-gurelle-ilgili-aciklama--1094253279.html
türki̇ye
belgrad ormanı
maslak
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belgrad ormanı, ece gürel, acıbadem hastanesi, maslak, i̇stanbul, entübe, yoğun bakım
belgrad ormanı, ece gürel, acıbadem hastanesi, maslak, i̇stanbul, entübe, yoğun bakım
Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in hastanede tedavisi sürüyor. Genç kadının kalbini durduğu doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kalbinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.