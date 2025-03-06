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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
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Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü
Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in hastanede tedavisi sürüyor. Genç kadının kalbini durduğu doktorların müdahalesiyle yeniden hayata... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kalbinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.Entübe edildiKağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-yerlikayadan-belgrad-ormaninda-sag-bulunan-ece-gurelle-ilgili-aciklama--1094253279.html
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belgrad ormanı, ece gürel, acıbadem hastanesi, maslak, i̇stanbul, entübe, yoğun bakım
belgrad ormanı, ece gürel, acıbadem hastanesi, maslak, i̇stanbul, entübe, yoğun bakım

Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü

13:48 06.03.2025
© İstanbul ValiliğiBelgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© İstanbul Valiliği
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İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in hastanede tedavisi sürüyor. Genç kadının kalbini durduğu doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kalbinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.

Entübe edildi

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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