https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurelin-yasam-mucadelesi-suruyor-kalbi-durdu-doktorlar-hayata-dondurdu-1094254235.html

Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü

Ece Gürel'in yaşam mücadelesi sürüyor: Kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in hastanede tedavisi sürüyor. Genç kadının kalbini durduğu doktorların müdahalesiyle yeniden hayata... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T13:48+0300

2025-03-06T13:48+0300

2025-03-06T13:48+0300

türki̇ye

belgrad ormanı

ece gürel

acıbadem hastanesi

maslak

i̇stanbul

entübe

yoğun bakım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094234132_0:272:1536:1136_1920x0_80_0_0_19a923b610efe0f39e34933ed9617fbb.jpg

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ederken kalbinin durduğu doktorların müdahalesinin ardından hayata döndüğü öğrenildi. Gürel ayrıca yoğun bakımda entübe edildi.Entübe edildiKağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-yerlikayadan-belgrad-ormaninda-sag-bulunan-ece-gurelle-ilgili-aciklama--1094253279.html

türki̇ye

belgrad ormanı

maslak

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgrad ormanı, ece gürel, acıbadem hastanesi, maslak, i̇stanbul, entübe, yoğun bakım