https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/cayirhan-termik-santrali-ozellestirildi-ihalenin-kazanani-belli-oldu-1094290989.html
Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: İhalenin kazananı belli oldu
Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: İhalenin kazananı belli oldu
Sputnik Türkiye
Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T16:28+0300
2025-03-07T16:28+0300
2025-03-07T16:28+0300
ekonomi̇
çayırhan işçileri
termik santral
özelleştirme
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20 Kasım 2024 tarihinden bu yana işçilerinin eylem yaptığı Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası özelleştirildi. Özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'nden geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cayirhan-iscileri-kendilerini-madene-kapatti-1094135069.html
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çayırhan işçileri, termik santral, özelleştirme
çayırhan işçileri, termik santral, özelleştirme
Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: İhalenin kazananı belli oldu
Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi verdi.
20 Kasım 2024 tarihinden bu yana işçilerinin eylem yaptığı Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası özelleştirildi. Özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.
Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.
İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.
Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'nden geldi.