https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/cayirhan-termik-santrali-ozellestirildi-ihalenin-kazanani-belli-oldu-1094290989.html

Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: İhalenin kazananı belli oldu

Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: İhalenin kazananı belli oldu

Sputnik Türkiye

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T16:28+0300

2025-03-07T16:28+0300

2025-03-07T16:28+0300

ekonomi̇

çayırhan işçileri

termik santral

özelleştirme

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20 Kasım 2024 tarihinden bu yana işçilerinin eylem yaptığı Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası özelleştirildi. Özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'nden geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cayirhan-iscileri-kendilerini-madene-kapatti-1094135069.html

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çayırhan işçileri, termik santral, özelleştirme