https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cayirhan-iscileri-kendilerini-madene-kapatti-1094135069.html
Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı
Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı
Sputnik Türkiye
Ankara'da Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, ihaleye iki gün kala kendilerini madene kapattı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T09:29+0300
2025-03-03T09:29+0300
2025-03-03T09:29+0300
türki̇ye
çayırhan işçileri
maden
işçi
özelleştirme
sendika
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.50 işçi 4 Mart'a kadar yerin 800 metre altında10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.'İyi bir sonuç alana kadar'Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı.Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi:'Mücadeleye devam'TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turk-is-hak-is-ve-disk-taleplerini-dile-getirdi-insanlik-onuruyla-bagdasacak-bir-asgari-ucret-1090623023.html
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çayırhan işçileri, maden, işçi, özelleştirme, sendika
çayırhan işçileri, maden, işçi, özelleştirme, sendika
Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı
Ankara'da Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, ihaleye iki gün kala kendilerini madene kapattı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.
50 işçi 4 Mart'a kadar yerin 800 metre altında
10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.
'İyi bir sonuç alana kadar'
Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı.
Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah."
TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.