https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cayirhan-iscileri-kendilerini-madene-kapatti-1094135069.html

Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Sputnik Türkiye

Ankara'da Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, ihaleye iki gün kala kendilerini madene kapattı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

çayırhan işçileri

maden

işçi

özelleştirme

sendika

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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı.50 işçi 4 Mart'a kadar yerin 800 metre altında10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.'İyi bir sonuç alana kadar'Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı.Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını belirten Aslan şu ifadelere yer verdi:'Mücadeleye devam'TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de “Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz, yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.

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çayırhan işçileri, maden, işçi, özelleştirme, sendika