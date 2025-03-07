https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1094300963.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.38 kilometre derinlikte... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T21:33+0300
2025-03-07T21:33+0300
2025-03-07T21:39+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem, yerel saatle 21.10'da yaşanırken 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, herhangi bir can veya mal kaybına dair ilk belirlemelere göre olumsuz bir bilgi gelmediğini duyurdu.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m. Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim, Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094289341.html
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afad, deprem, doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet toplanma merkezi, malatya, malatya valiliği
afad, deprem, doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet toplanma merkezi, malatya, malatya valiliği
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
21:33 07.03.2025 (güncellendi: 21:39 07.03.2025)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.38 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz, herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerel saatle 21.10'da yaşanırken 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, herhangi bir can veya mal kaybına dair ilk belirlemelere göre olumsuz bir bilgi gelmediğini duyurdu.
Malatya Valisi'nden açıklama
Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m. Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim, Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.