https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1094300963.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.38 kilometre derinlikte... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T21:33+0300

2025-03-07T21:33+0300

2025-03-07T21:39+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem, yerel saatle 21.10'da yaşanırken 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, herhangi bir can veya mal kaybına dair ilk belirlemelere göre olumsuz bir bilgi gelmediğini duyurdu.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m. Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim, Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094289341.html

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afad, deprem, doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet toplanma merkezi, malatya, malatya valiliği