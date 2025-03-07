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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.38 kilometre derinlikte... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem, yerel saatle 21.10'da yaşanırken 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, herhangi bir can veya mal kaybına dair ilk belirlemelere göre olumsuz bir bilgi gelmediğini duyurdu.Malatya Valisi'nden açıklamaMalatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m. Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim, Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094289341.html
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afad, deprem, doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet toplanma merkezi, malatya, malatya valiliği
afad, deprem, doğal afet, afet bölgesi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afet toplanma merkezi, malatya, malatya valiliği

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

21:33 07.03.2025 (güncellendi: 21:39 07.03.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© İHA
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.38 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz, herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerel saatle 21.10'da yaşanırken 10.38 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, herhangi bir can veya mal kaybına dair ilk belirlemelere göre olumsuz bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Malatya Valisi'nden açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m. Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim, Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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