https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094289341.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T16:00+0300
2025-03-07T16:00+0300
2025-03-07T16:02+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.30 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/prof-dr-naci-gorur-kayseri-icin-uyardi-o-fayin-tam-kucaginda-oturuyor-1094269731.html
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ege denizi, afad, deprem, deprem son dakika
ege denizi, afad, deprem, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
16:00 07.03.2025 (güncellendi: 16:02 07.03.2025)
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.30 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.