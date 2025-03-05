BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Sanatçı Filiz Otyam Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olayı anlattı: ‘Öyle bir türkü söyledi ki…’
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/blackrockun-da-dahil-oldugu-bir-konsorsiyum-panamadaki-iki-limanda-cogunluk-hissesini-satin-alacak-1094221751.html
BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak
BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak
Sputnik Türkiye
ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un dahil olduğu bir konsorsiyum ile Hong Kong menşeli lojistik şirketi olan CK Hutchison arasında Panama'da... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T16:30+0300
2025-03-05T16:30+0300
poli̇ti̇ka
abd
donald trump
hong kong
pasifik
blackrock
panama kanalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091954592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cd32a25b46212963676d5c92526c452.jpg
CK Hutchison ve BlackRock tarafından yapılan ortak açıklamada, Asyalı lojistik devi CK Hutchison Holdings, Panama Ports Company'deki yüzde 90 hissesini ABD'li yatırım holdingi BlackRock, iştiraki Global Infrastructure Partners ve Cenevre merkezli konteyner terminalleri devi Terminal Investment'ın da aralarında bulunduğu bir konsorsiyuma satacağı açıklandı.Panama Ports Company'in kanalın sırasıyla Pasifik ve Atlantik girişlerinde bulunan Balboa ve Cristobal limanlarını 2047 yılına kadar işletme hakkında sahip olduğu belirtildi.Anlaşmanın aynı zamanda CK Hutchison'ın İngiltere, Almanya, Meksika, Avustralya, Arjantin ve Güney Kore dahil olmak üzere 23 ülkede 43 liman işleten liman iştiraklerinin yüzde 80 hissesinin satışını da kapsadığı dile getirildi. CK Hutchison satışın Hong Kong, Shenzhen ve Güney Çin'deki limanları işleten Hutchison Port Holdings Trust veya Çin’deki limanlarla ilgisi olmadığını belirtti.Duyurunun ardından piyasa değeri 19 milyar dolar olan CK Hutchison'ın hisseleri Çarşamba günü Hong Kong'da sabah işlemlerinde yüzde 22 yükseldi.CK Hutchison, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çin'in kontrol ettiği' iddiasıyla geri almak istediği Panama Kanalı'nın, Pasifik ve Atlantik girişlerindeki Balboa ve Cristobal limanlarını 20 yıldan uzun süredir işletiyordu.Salı günü ABD Kongresi'nin iki kanadının özel ortak oturumunda konuşan ABD Başkanı Trump, Amerikalılar tarafından Amerikalılar için yaratılan hayati bir altyapı projesi olarak tanımladığı Panama Kanalı'nı geri almak için başarılı bir diplomatik girişimde bulunduğunu öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/panama-kusak-ve-yol-girisiminden-ayrildi-cinden-tepki-geldi-abdnin-baskisina-siddetle-karsiyiz-1093458074.html
hong kong
pasifik
panama kanalı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091954592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01a4c213b614653e55b99ea19d275174.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, hong kong, pasifik, blackrock, panama kanalı
abd, donald trump, hong kong, pasifik, blackrock, panama kanalı

BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak

16:30 05.03.2025
© AP Photo / Matias DelacroixPanama Kanalı
Panama Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Abone ol
ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un dahil olduğu bir konsorsiyum ile Hong Kong menşeli lojistik şirketi olan CK Hutchison arasında Panama'da işletilen iki limanın çoğunluk hisselerinin satın alınması konusunda prensipte anlaştıkları duyuruldu.
CK Hutchison ve BlackRock tarafından yapılan ortak açıklamada, Asyalı lojistik devi CK Hutchison Holdings, Panama Ports Company'deki yüzde 90 hissesini ABD'li yatırım holdingi BlackRock, iştiraki Global Infrastructure Partners ve Cenevre merkezli konteyner terminalleri devi Terminal Investment'ın da aralarında bulunduğu bir konsorsiyuma satacağı açıklandı.
Panama Ports Company'in kanalın sırasıyla Pasifik ve Atlantik girişlerinde bulunan Balboa ve Cristobal limanlarını 2047 yılına kadar işletme hakkında sahip olduğu belirtildi.
Anlaşmanın aynı zamanda CK Hutchison'ın İngiltere, Almanya, Meksika, Avustralya, Arjantin ve Güney Kore dahil olmak üzere 23 ülkede 43 liman işleten liman iştiraklerinin yüzde 80 hissesinin satışını da kapsadığı dile getirildi. CK Hutchison satışın Hong Kong, Shenzhen ve Güney Çin'deki limanları işleten Hutchison Port Holdings Trust veya Çin’deki limanlarla ilgisi olmadığını belirtti.
Duyurunun ardından piyasa değeri 19 milyar dolar olan CK Hutchison'ın hisseleri Çarşamba günü Hong Kong'da sabah işlemlerinde yüzde 22 yükseldi.
CK Hutchison, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çin'in kontrol ettiği' iddiasıyla geri almak istediği Panama Kanalı'nın, Pasifik ve Atlantik girişlerindeki Balboa ve Cristobal limanlarını 20 yıldan uzun süredir işletiyordu.
Salı günü ABD Kongresi'nin iki kanadının özel ortak oturumunda konuşan ABD Başkanı Trump, Amerikalılar tarafından Amerikalılar için yaratılan hayati bir altyapı projesi olarak tanımladığı Panama Kanalı'nı geri almak için başarılı bir diplomatik girişimde bulunduğunu öne sürmüştü.
Panama Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
DÜNYA
Panama, Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıldı, Çin’den tepki geldi: ‘ABD’nin baskısına şiddetle karşıyız’
7 Şubat, 11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала