https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/blackrockun-da-dahil-oldugu-bir-konsorsiyum-panamadaki-iki-limanda-cogunluk-hissesini-satin-alacak-1094221751.html

BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak

BlackRock'un da dahil olduğu bir konsorsiyum Panama'daki iki limanda çoğunluk hissesini satın alacak

Sputnik Türkiye

ABD merkezli varlık yönetim şirketi BlackRock'un dahil olduğu bir konsorsiyum ile Hong Kong menşeli lojistik şirketi olan CK Hutchison arasında Panama'da... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T16:30+0300

2025-03-05T16:30+0300

2025-03-05T16:30+0300

poli̇ti̇ka

abd

donald trump

hong kong

pasifik

blackrock

panama kanalı

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CK Hutchison ve BlackRock tarafından yapılan ortak açıklamada, Asyalı lojistik devi CK Hutchison Holdings, Panama Ports Company'deki yüzde 90 hissesini ABD'li yatırım holdingi BlackRock, iştiraki Global Infrastructure Partners ve Cenevre merkezli konteyner terminalleri devi Terminal Investment'ın da aralarında bulunduğu bir konsorsiyuma satacağı açıklandı.Panama Ports Company'in kanalın sırasıyla Pasifik ve Atlantik girişlerinde bulunan Balboa ve Cristobal limanlarını 2047 yılına kadar işletme hakkında sahip olduğu belirtildi.Anlaşmanın aynı zamanda CK Hutchison'ın İngiltere, Almanya, Meksika, Avustralya, Arjantin ve Güney Kore dahil olmak üzere 23 ülkede 43 liman işleten liman iştiraklerinin yüzde 80 hissesinin satışını da kapsadığı dile getirildi. CK Hutchison satışın Hong Kong, Shenzhen ve Güney Çin'deki limanları işleten Hutchison Port Holdings Trust veya Çin’deki limanlarla ilgisi olmadığını belirtti.Duyurunun ardından piyasa değeri 19 milyar dolar olan CK Hutchison'ın hisseleri Çarşamba günü Hong Kong'da sabah işlemlerinde yüzde 22 yükseldi.CK Hutchison, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Çin'in kontrol ettiği' iddiasıyla geri almak istediği Panama Kanalı'nın, Pasifik ve Atlantik girişlerindeki Balboa ve Cristobal limanlarını 20 yıldan uzun süredir işletiyordu.Salı günü ABD Kongresi'nin iki kanadının özel ortak oturumunda konuşan ABD Başkanı Trump, Amerikalılar tarafından Amerikalılar için yaratılan hayati bir altyapı projesi olarak tanımladığı Panama Kanalı'nı geri almak için başarılı bir diplomatik girişimde bulunduğunu öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/panama-kusak-ve-yol-girisiminden-ayrildi-cinden-tepki-geldi-abdnin-baskisina-siddetle-karsiyiz-1093458074.html

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