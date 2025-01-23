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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1092975399.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
8 ayın ardından Aralık ayında faiz indiren Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Merkez Bankası Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.47.5 olan politika faizi yüzde 45'e düşürüldü. 8 ay sabit kaldı, 2 aydır düşüyorMart 2024'ten itibaren 8 ay yüzde 50'de sabit kalan politika faizi de aralık ayından itibaren ikinci düşüşünü yaşadı. Aralık 2024'te politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47.5'e düşürülmüştü. Bu ay da 250 baz puan düşüşle politika faizi yüzde 45 oldu.Faiz beklentileriPiyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Merkez Bankası da 250 baz puanlık düşüşle beklentileri tam manasıyla karşılamış oldu.Merkez Bankası faiz kararlarıSon bir yıldır Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasi-yilin-son-faiz-kararini-acikladi-tcmb-faiz-oranini-ne-kadar-indirdi-1092051186.html
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:00 23.01.2025 (güncellendi: 14:43 23.01.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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8 ayın ardından Aralık ayında faiz indiren Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.
Merkez Bankası Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.
47.5 olan politika faizi yüzde 45'e düşürüldü.

8 ay sabit kaldı, 2 aydır düşüyor

Mart 2024'ten itibaren 8 ay yüzde 50'de sabit kalan politika faizi de aralık ayından itibaren ikinci düşüşünü yaşadı. Aralık 2024'te politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47.5'e düşürülmüştü. Bu ay da 250 baz puan düşüşle politika faizi yüzde 45 oldu.

Faiz beklentileri

Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Merkez Bankası da 250 baz puanlık düşüşle beklentileri tam manasıyla karşılamış oldu.

Merkez Bankası faiz kararları

Son bir yıldır Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?
Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.
Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.
Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: TCMB faiz oranını ne kadar indirdi?
26 Aralık 2024, 14:00
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