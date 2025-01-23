https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1092975399.html

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

8 ayın ardından Aralık ayında faiz indiren Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi

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Merkez Bankası Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.47.5 olan politika faizi yüzde 45'e düşürüldü. 8 ay sabit kaldı, 2 aydır düşüyorMart 2024'ten itibaren 8 ay yüzde 50'de sabit kalan politika faizi de aralık ayından itibaren ikinci düşüşünü yaşadı. Aralık 2024'te politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47.5'e düşürülmüştü. Bu ay da 250 baz puan düşüşle politika faizi yüzde 45 oldu.Faiz beklentileriPiyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Merkez Bankası da 250 baz puanlık düşüşle beklentileri tam manasıyla karşılamış oldu.Merkez Bankası faiz kararlarıSon bir yıldır Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasi-yilin-son-faiz-kararini-acikladi-tcmb-faiz-oranini-ne-kadar-indirdi-1092051186.html

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